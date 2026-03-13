豐原一家五口命案首開調解庭 家屬盼重懲涉案者：拒絕白白犧牲

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

針對去年7月發生的豐原一家五口命案，台中地院昨天召開首次調解庭。台中市議員謝志忠下午代王家二女兒的女婿發聲表示，已清楚表達立場，希望涉案者能受到相對應的重懲。對於太太一家而言，若僅以和解作為處理方式，實在難以接受，也不公平；他也相信，法律最終會還給太太一家以及所有受害者應有的公道。

謝志忠表示，二女兒的女婿是一個非常善良的人，事發至今始終沒有口出惡言，但他始終堅守一個底限，就是一家五口的生命，不能就這樣白白失去；謝志忠並說，對方若要談和解，第一個要件就是必須誠心認錯，並完整交代犯罪過程，供出背後的共犯結構，讓所有涉案者都接受法律制裁，這樣才對得起五條寶貴的生命。

謝志忠也出示王家女婿的回應字條，懇切呼籲司法及檢調單位，務必徹底查出背後的共犯結構，讓所有涉案者都接受應有的法律制裁；唯有重判、重判、重判，才能還給社會一個公道，也避免再出現下一個受害者。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

市議員謝志忠出示王家女婿的回應字條，懇切呼籲司法檢調單位，務必徹底查出背後的共犯結構。圖／民眾提供
