「媽媽回家了」高雄三寶媽遭毒駕撞死 今頭七丈夫偕子女悲悽招魂

楊姓男子7日晚間涉毒駕在高市中安路高速追撞兩機車，造成出門買消夜的三寶媽李姓女子傷重不治，另一對母女受傷，事發後，高市警方規畫連3天專案取締；今李女頭七，丈夫和3子女回現場招魂，子女跪地哭喊「媽媽和我們回家」，場面悲淒！

警方當時在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍；檢察官訊問後，認楊男涉犯刑法185條之3第2項前段、第1項第3款之不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，以及過失致死、過失傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且犯行嚴重危害社會秩序，向法院聲押獲准。

據了解，43歲的李女5年前才半工半讀考上保母執照，和丈夫結婚20年，育有3名子女，最小幼兒才讀幼稚園；事發當晚，李女正騎機車外出幫兒女買消夜，卻不幸遭毒駕的楊男從後高速追撞慘死，造成一家人天倫永隔。

今天剛好事發第7天，死者李女的頭七，李女丈夫帶著3子女回到案發現場招魂，子女悲喊：「媽媽跟我們回家！」痛失愛妻的李女丈夫情緒潰堤，場面令人為之鼻酸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽李姓女子不幸死亡，警方將楊移送偵辦。記者石秀華／翻攝