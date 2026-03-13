快訊

影／積怨爆發！ 澎湖兄弟當街揮刀追砍仇家 32歲男命危送醫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

澎湖縣馬公市昨發生持刀砍人案件，一名32歲吳姓男子與張姓兄弟因長期積怨爆發衝突，兄弟倆疑情緒失控持刀行凶，造成吳男頭部、左肩及四肢多處刀傷，送醫前因失血過多休克，目前仍在加護病房治療，警方獲報後迅速將涉案的兩兄弟拘提到案，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，法院裁定獲准。

警方調查，涉案的張姓兄弟分別為56歲與53歲，與32歲吳姓男子過去有嫌隙與糾紛，昨中午12時51分，雙方再度在馬公市區碰面，隨即爆發激烈口角衝突，張姓兄弟疑不滿積怨已久，持刀攻擊吳男，導致吳男身上多處遭砍，傷勢嚴重。

附近民眾見狀嚇壞，立即報警求助，救護人員趕抵現場後，將全身多處刀傷、失血嚴重的吳男緊急送往三軍總醫院澎湖分院救治，但到院前已因失血過多陷入休克，目前仍在加護病房治療觀察。

警方接獲報案後迅速展開追查，鎖定張姓兄弟涉有重嫌，隨即將兩人拘提到案，並在現場查扣涉案刀具，全案依殺人未遂罪移送澎湖地檢署偵辦。

檢方訊後認為兩人涉犯重罪，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，澎湖地方法院昨晚召開羈押庭審理後，裁定張姓兄弟2人羈押禁見。

馬公分局表示，對於任何暴力犯罪行為絕不寬貸，將持續強力打擊暴力犯罪，並依法嚴辦，以維護社會治安與民眾安全。

警方獲報後迅速將涉案的兩兄弟拘提到案，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，法院裁定獲准。圖／澎湖馬公分局提供
警方獲報後迅速將涉案的兩兄弟拘提到案，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，法院裁定獲准。圖／澎湖馬公分局提供

澎湖警方查扣涉案刀具。圖／澎湖馬公分局提供
澎湖警方查扣涉案刀具。圖／澎湖馬公分局提供

