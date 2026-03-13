聽新聞
影／高雄賓士沒油停路中 駕駛兩眼無神持16包毒還毒駕
陳姓男子前天深夜10時許因賓士拋錨在高市武營路與瑞隆路口，巡邏員警經過關切，陳男稱車沒油，已請友人協助；過程中，警方發現陳兩眼無神，不僅謊報他人身分受檢，且無照駕註銷車牌的權利車，事後在車上查獲16包毒品，並測出陳毒駕。
鳳山警分局新甲所員警前天深夜10時許巡邏行經武營路與瑞隆路口時，發現一輛白色賓士停在路中疑似故障，女警趨前關切，連問「先生你怎麼了？故障了嗎？你有三角錐嗎？」
警方盤查陳男身分，過程中，發現他兩眼無神，還報他人身分證號碼被警方識破，並查出陳無照駕駛，且賓士車是權利車，懸掛已註銷車牌。
警方同時在車上發現咖啡包11包、卡西酮2包、安非他命3包等毒品，令警方驚訝地說，「哇，這麼多」；陳當時支吾其詞，警方勸「遇到了就處理」。
由於車上查獲毒品，警方懷疑陳男涉毒駕，當場施以毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，當場依現行犯將陳逮捕，警詢後，依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦。
另陳男交通違規部分則依道路交通管理處罰條例掣單開罰，共計舉發毒駕，可處3萬至12萬罰鍰；無照駕駛可處3.6萬至6萬罰鍰，以及駕駛車牌逾檢註銷車輛，可處3600至3萬6000罰鍰等3項違規，合計最高可罰21萬6000元並移置保管車輛及查扣牌照。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
