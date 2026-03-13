聽新聞
0:00 / 0:00
在旗幟的柯文哲臉上塗鴉被查獲 男子曝這原因犯案
民眾黨台中市江和樹、許書豪兩人的競選旗幟上的前主席柯文哲的臉上被寫上「王八、貪汙犯」等字，許書豪昨天凌晨緊急向太平警分局新平派出所報案後，警方昨晚8時30分已將涉案的王姓男子查緝到案。王男坦承犯案，警方依毀損罪嫌函送台中地方檢察署偵辦。
據了解，江和樹、許書豪兩人的競選旗幟在太平區的育賢路與立文街、立功路341號、太順路409號對面和新安街30之9號對面被破壞，總計有4處地點的5面競選旗幟被人塗鴉壞，寫上「王八、貪汙犯」等字。
警方從監視錄影清楚查到王姓男子（56歲）犯案的鏡頭，並循線將他查緝到案。王男目前無業，聲稱因「政治理念不合」才去把柯文哲的臉塗鴉。
太平警分局呼籲，對於各項競選活動及政見應保持理性看待，切勿因個人情緒發洩、一時好玩或政治立場不同而惡意破壞競選布條、旗幟或看板，對於違法行為警方絕對嚴正執法、依法嚴辦，以維護社會安寧秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。