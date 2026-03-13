聽新聞
在旗幟的柯文哲臉上塗鴉被查獲 男子曝這原因犯案

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

民眾黨台中市江和樹、許書豪兩人的競選旗幟上的前主席柯文哲的臉上被寫上「王八、貪汙犯」等字，許書豪昨天凌晨緊急向太平警分局新平派出所報案後，警方昨晚8時30分已將涉案的王姓男子查緝到案。王男坦承犯案，警方依毀損罪嫌函送台中地方檢察署偵辦。

據了解，江和樹、許書豪兩人的競選旗幟在太平區的育賢路與立文街、立功路341號、太順路409號對面和新安街30之9號對面被破壞，總計有4處地點的5面競選旗幟被人塗鴉壞，寫上「王八、貪汙犯」等字。

警方從監視錄影清楚查到王姓男子（56歲）犯案的鏡頭，並循線將他查緝到案。王男目前無業，聲稱因「政治理念不合」才去把柯文哲的臉塗鴉。

太平警分局呼籲，對於各項競選活動及政見應保持理性看待，切勿因個人情緒發洩、一時好玩或政治立場不同而惡意破壞競選布條、旗幟或看板，對於違法行為警方絕對嚴正執法、依法嚴辦，以維護社會安寧秩序。

警方從監視錄影清楚查到王姓男子（56歲）犯案的鏡頭，並循線將他查緝到案。圖／民眾提供
警方從監視錄影清楚查到王姓男子（56歲）犯案的鏡頭，並循線將他查緝到案。圖／民眾提供

總計有4處地點的5面競選旗幟被人塗鴉壞，寫上「王八、貪汙犯」等字。圖／江和樹提供
總計有4處地點的5面競選旗幟被人塗鴉壞，寫上「王八、貪汙犯」等字。圖／江和樹提供

