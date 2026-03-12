竹北警頭前溪攻堅「製毒工廠」 查獲千包咖啡包、百萬現金3人起訴

新竹縣竹北警分局偵查隊去年10月聯合少年隊及維安特勤警力，鎖定頭前溪北區一處製造彩虹菸、毒品咖啡包等新興毒品製毒廠與倉儲點攻堅，逮捕黃男等3名藥頭，並查扣毒品及疑似販毒所得117萬餘元，同時起出運毒車2輛。新竹地檢署近日依毒品罪嫌起訴3人。

竹北警分局指出，竹北、新豐地區近來疑有犯罪集團設置製毒據點，大量生產咖啡包、彩虹菸等新興毒品，再透過人頭與網路社群分銷牟利。竹北警分局掌握情資後展開跟監蒐證，並報請新竹地檢署指揮偵辦，鎖定製毒工廠與囤放據點。

專案小組在蒐證完備後會同維安特勤與大批警力多路攻堅，分赴嫌犯住處及製毒場所查緝，現場查扣三級毒品K他命99.2公克、毒品咖啡包1000包、彩虹菸5包，以及疑似販毒所得現金117萬9600元，並起出作為運毒及取貨用途的自小客車2輛，現場宛如小型毒品包裝行。

竹北警分局表示，該集團以高獲利為誘因，鎖定年輕族群市場，將毒品偽裝成飲品或糖果外型的咖啡包、彩虹菸，企圖降低警覺。所幸專案小組及早攔截，避免毒品流入校園與社區，全案已移送新竹地檢署偵辦，近日已起訴。

竹北警分局呼籲，毒品常以偽裝形式出現在生活周遭，民眾若發現可疑製毒或販毒情形，可立即通報警方，共同防制毒害，警方也將持續透過安居專案掃蕩毒品犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

