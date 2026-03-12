男捲入運毒案遭通緝15年 返台受審遭關押208日獲賠62萬

王姓男子被控自泰國運毒返台，因毒品案遭通緝長達15年，直至前年10月底，同案陳、張2人涉犯案件均已遭判決確定並執行完畢後返國就審，即因涉嫌重大且有逃亡之虞遭裁押，惟一、二審均獲判無罪，而他遭羈押208日請求刑事補償，法官准予每日3千元、補償62萬4千元。

檢方以陳於偵查中證述王先找同案被告張運毒，後來才找他，2009年本案前，已成功運毒3次，同年8月泰國運毒案，就是王所主導。另張也於偵查、審理時證述，王於柬埔寨運毒居於主導地位。

檢方也調取王當時5年入出境紀錄，認他僅同年3月至9月止，7個月期間，有密集出入境紀錄外，自案發後不久隨即遠避國外。

然而，一審以參與運毒的證人對主導者綽號「小黑」的描述，稱有說30歲、有說40歲、50歲，前後差異甚大，難以依其陳述認定與2人接觸走私海洛因者即是王。

同時，張、陳與王為同村同學，但2人從未證述過王有「小黑」此綽號，因此，運毒者首次供述與二人接觸走私本案海洛因「小黑」並無證據足以認定即是王。

同時，張既未參與本件犯行，也不知何人參與本案，則其證言自難作為認定王曾參與本案的證據。一、二審均認證據不足，判王無罪。

因此，王主張因違反毒品危害防制條例等案件，於2024年10月26日經地院裁定羈押，迄隔年5月20日停止羈押，共計受羈押208日，請求以每日最高補償金額即5千元補償。地院准予每日3千元計算、補償62萬4千元。