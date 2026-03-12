快訊

男捲入運毒案遭通緝15年 返台受審遭關押208日獲賠62萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

王姓男子被控自泰國運毒返台，因毒品案遭通緝長達15年，直至前年10月底，同案陳、張2人涉犯案件均已遭判決確定並執行完畢後返國就審，即因涉嫌重大且有逃亡之虞遭裁押，惟一、二審均獲判無罪，而他遭羈押208日請求刑事補償，法官准予每日3千元、補償62萬4千元。

檢方以陳於偵查中證述王先找同案被告張運毒，後來才找他，2009年本案前，已成功運毒3次，同年8月泰國運毒案，就是王所主導。另張也於偵查、審理時證述，王於柬埔寨運毒居於主導地位。

檢方也調取王當時5年入出境紀錄，認他僅同年3月至9月止，7個月期間，有密集出入境紀錄外，自案發後不久隨即遠避國外。

然而，一審以參與運毒的證人對主導者綽號「小黑」的描述，稱有說30歲、有說40歲、50歲，前後差異甚大，難以依其陳述認定與2人接觸走私海洛因者即是王。

同時，張、陳與王為同村同學，但2人從未證述過王有「小黑」此綽號，因此，運毒者首次供述與二人接觸走私本案海洛因「小黑」並無證據足以認定即是王。

同時，張既未參與本件犯行，也不知何人參與本案，則其證言自難作為認定王曾參與本案的證據。一、二審均認證據不足，判王無罪。

因此，王主張因違反毒品危害防制條例等案件，於2024年10月26日經地院裁定羈押，迄隔年5月20日停止羈押，共計受羈押208日，請求以每日最高補償金額即5千元補償。地院准予每日3千元計算、補償62萬4千元。

台南地院認王男請求，應以每日補償3千元為適當，就其受羈押日數208日，准予補償62萬4千元。圖／本報資料照
台南地院認王男請求，應以每日補償3千元為適當，就其受羈押日數208日，准予補償62萬4千元。圖／本報資料照

影／台菲合作 調查局、刑事局押解80歲毒品通緝犯返台

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

台中年輕法官偷情女法助 律師夫2度提告…他僅收院長「書面警告」

太子案洗錢107億…檢方對王昱棠8人交保提準抗告 法官全部駁回

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

臉書爆料公社今天晚上近9點，突然出現一則恐怖攻擊貼文，一名蘇姓網友在社團發文，稱將在明天中午12點時，在台北車站隨機安置炸彈，更嗆這個社會沒救了、賴清德拭目以待，貼文一上架立刻被民眾發現報警。鐵路警方指出，已組成專案小組積極偵辦，並結合台、高鐵站方人員，加強各項巡守勤務，以維護站區安全。

男捲入運毒案遭通緝15年 返台受審遭關押208日獲賠62萬

王姓男子被控自泰國運毒返台，因毒品案遭通緝長達15年，直至前年10月底，同案陳、張2人涉犯案件均已遭判決確定並執行完畢後返國就審，即因涉嫌重大且有逃亡之虞遭裁押，惟一、二審均獲判無罪，而他遭羈押208日請求刑事補償，法官准予每日3千元、補償62萬4千元。

爆料公社嗆「北車放炸彈、賴清德拭目以待」 鐵警查出發文者通知到案

臉書社團「爆料公社」昨天晚上近9點突然出現一則恐嚇貼文，蘇姓網友發文揚言，將在今天中午12點在台北車站隨機放炸彈，並點名總統賴清德「拭目以待」，貼文曝光後，民眾立刻截圖並報警，鐵路警察局獲報報請台北地檢署指揮偵辦，目前已掌握發文者蘇男身分，寄發通知書要求到案說明，詳細動機待進一步釐清。

吸毒吸到茫！ 毒駕自撞電線桿竟拿球棒砸車出氣

今天清晨5時許，一輛轎車行經屏東市復興南路時，駕駛突然自撞路旁電線桿，事後又拿出刀子和球棒，並用球棒敲打自己的車輛，嚇得路人趕緊報警。警方到場後壓制駕駛，並在車內查獲毒品，經快篩亦呈毒品陽性反應，又是毒駕闖禍。

影／台中男持槍躲在家企圖販毒 大批特勤警力破門、丟震撼彈畫面曝光

台中郭姓通緝犯躲藏北屯社區大樓，警方掌握他近期疑有販毒、擁槍自重等危險行為，昨在特勤警力下前往攻堅，見喊話多次無效破門、丟震撼彈，多名警力合力將陳拖出上銬，當場查扣2把手槍、大量毒品及分裝器具，全案將依槍砲、毒品罪嫌送辦。

影／柯文哲頭像被寫上這幾字 民眾黨中市議員參選人凌晨提告

民眾黨台中市江和樹、許書豪兩人的競選旗幟上的前主席柯文哲的臉上被寫上「王八、貪汙犯」等字，許書豪凌晨緊急向太平警分局新平派出所報案，警方已受理並展開偵辦。江、許二人也表示，柯文哲所涉案件本月26日才要宣判，且還未三審定讞，民眾可以不投民眾黨，但民主時代不能用這種手段。

