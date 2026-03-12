爆料公社嗆「北車放炸彈、賴清德拭目以待」 鐵警查出發文者通知到案
臉書社團「爆料公社」昨天晚上近9點突然出現一則恐嚇貼文，蘇姓網友發文揚言，將在今天中午12點在台北車站隨機放炸彈，並點名總統賴清德「拭目以待」，貼文曝光後，民眾立刻截圖並報警，鐵路警察局獲報報請台北地檢署指揮偵辦，目前已掌握發文者蘇男身分，寄發通知書要求到案說明，詳細動機待進一步釐清。
據了解，該則貼文沒有標點符號，全文大意為：「這個無能的政府敗壞社會風氣，張文只是剛開始而已，現在過段時間大家都忘了，真正的好戲才要開始了，2026/03/12中午12:00，我即將在台北火車站隨機安置炸彈，這個社會沒救了，我來補救，賴清德我們拭目以待」。貼文上架不久就被刪除，仍被網友截圖流傳。
鐵警指出，接獲通報後已立即成立專案小組偵辦，並與台鐵及高鐵站方人員合作，加強站區巡守與安全檢查，以確保旅客安全。
警方表示，因應網路留言疑涉放置爆裂物情事，已加強站區安全維護勤務，增派10名警力投入巡守，並結合站方人員針對站區垃圾桶、置物櫃及廁所等處加強巡檢，其中月台垃圾桶共4處（約16個），置物櫃4處（約300格），皆列為重點巡查位置，截至今天中午沒有發現可疑物。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。