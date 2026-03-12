快訊

吸毒吸到茫！ 毒駕自撞電線桿竟拿球棒砸車出氣

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

今天清晨5時許，一輛轎車行經屏東市復興南路時，駕駛突然自撞路旁電線桿，事後又拿出刀子和球棒，並用球棒敲打自己的車輛，嚇得路人趕緊報警。警方到場後壓制駕駛，並在車內查獲毒品，經快篩亦呈毒品陽性反應，又是毒駕闖禍。

屏東警分局今天上午5時52分接獲報案，屏東市復興南路一段430號前一輛轎車自撞電桿。員警到場發現29歲紀姓男子神情恍惚，先將一把長刀丟在地上，隨後又持棒球棒敲打自己的車輛，警方立即通報支援警力到場，並將紀男控制。

警方清查車內查獲毒品咖啡包及不明白色粉末，經唾液快篩呈第二級毒品陽性反應，另酒測值為0。訊後依公共危險罪及違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。警方呼籲切勿施用毒品後駕車，以免危害交通安全又害人害己。

男子毒駕自撞路旁電線桿，又拿出刀子和球棒。記者潘奕言／翻攝
男子毒駕自撞路旁電線桿並拿球棒敲打自己的車輛，警方在車內查獲毒品。記者潘奕言／翻攝
男子毒駕自撞路旁電線桿，事後又拿出刀子和球棒，並用球棒敲打自己的車輛。記者潘奕言／翻攝
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

唾液快篩 交通安全

相關新聞

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

臉書爆料公社今天晚上近9點，突然出現一則恐怖攻擊貼文，一名蘇姓網友在社團發文，稱將在明天中午12點時，在台北車站隨機安置炸彈，更嗆這個社會沒救了、賴清德拭目以待，貼文一上架立刻被民眾發現報警。鐵路警方指出，已組成專案小組積極偵辦，並結合台、高鐵站方人員，加強各項巡守勤務，以維護站區安全。

影／柯文哲頭像被寫上這幾字 民眾黨中市議員參選人凌晨提告

民眾黨台中市江和樹、許書豪兩人的競選旗幟上的前主席柯文哲的臉上被寫上「王八、貪汙犯」等字，許書豪凌晨緊急向太平警分局新平派出所報案，警方已受理並展開偵辦。江、許二人也表示，柯文哲所涉案件本月26日才要宣判，且還未三審定讞，民眾可以不投民眾黨，但民主時代不能用這種手段。

爆料公社嗆「北車放炸彈、賴清德拭目以待」 鐵警查出發文者通知到案

臉書社團「爆料公社」昨天晚上近9點突然出現一則恐嚇貼文，蘇姓網友發文揚言，將在今天中午12點在台北車站隨機放炸彈，並點名總統賴清德「拭目以待」，貼文曝光後，民眾立刻截圖並報警，鐵路警察局獲報報請台北地檢署指揮偵辦，目前已掌握發文者蘇男身分，寄發通知書要求到案說明，詳細動機待進一步釐清。

影／台中男持槍躲在家企圖販毒 大批特勤警力破門、丟震撼彈畫面曝光

台中郭姓通緝犯躲藏北屯社區大樓，警方掌握他近期疑有販毒、擁槍自重等危險行為，昨在特勤警力下前往攻堅，見喊話多次無效破門、丟震撼彈，多名警力合力將陳拖出上銬，當場查扣2把手槍、大量毒品及分裝器具，全案將依槍砲、毒品罪嫌送辦。

影／台菲合作 調查局、刑事局押解80歲毒品通緝犯返台

我國籍男子張文忠於2016年因製造第三級毒品芬納西泮遭逮捕，判刑確定前潛逃菲律賓，張嫌卻因涉入毒品案又在菲律賓被捕判刑，今年2月服刑結束後，今天由調查局及刑事局人員共同押解返台，並送往高雄地檢署歸案。

