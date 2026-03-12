聽新聞
吸毒吸到茫！ 毒駕自撞電線桿竟拿球棒砸車出氣
今天清晨5時許，一輛轎車行經屏東市復興南路時，駕駛突然自撞路旁電線桿，事後又拿出刀子和球棒，並用球棒敲打自己的車輛，嚇得路人趕緊報警。警方到場後壓制駕駛，並在車內查獲毒品，經快篩亦呈毒品陽性反應，又是毒駕闖禍。
屏東警分局今天上午5時52分接獲報案，屏東市復興南路一段430號前一輛轎車自撞電桿。員警到場發現29歲紀姓男子神情恍惚，先將一把長刀丟在地上，隨後又持棒球棒敲打自己的車輛，警方立即通報支援警力到場，並將紀男控制。
警方清查車內查獲毒品咖啡包及不明白色粉末，經唾液快篩呈第二級毒品陽性反應，另酒測值為0。訊後依公共危險罪及違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。警方呼籲切勿施用毒品後駕車，以免危害交通安全又害人害己。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
