影／台中男持槍躲在家企圖販毒 大批特勤警力破門、丟震撼彈畫面曝光

民眾黨台中市江和樹、許書豪兩人的競選旗幟上的前主席柯文哲的臉上被寫上「王八、貪汙犯」等字，許書豪凌晨緊急向太平警分局新平派出所報案，警方已受理並展開偵辦。江、許二人也表示，柯文哲所涉案件本月26日才要宣判，且還未三審定讞，民眾可以不投民眾黨，但民主時代不能用這種手段。

2026-03-12 09:13