影／台中男持槍躲在家企圖販毒 大批特勤警力破門、丟震撼彈畫面曝光
台中郭姓通緝犯躲藏北屯社區大樓，警方掌握他近期疑有販毒、擁槍自重等危險行為，昨在特勤警力下前往攻堅，見喊話多次無效破門、丟震撼彈，多名警力合力將陳拖出上銬，當場查扣2把手槍、大量毒品及分裝器具，全案將依槍砲、毒品罪嫌送辦。
台中第三分局指出，郭男（43歲）平時藏匿北屯區租屋，他因槍砲等罪嫌去年底被台中地檢署發布通緝，警方研判他可能持有槍械，具高度危險性。
警方說，專案小組與保安警察大隊特勤中隊規畫攻堅，大批警力昨直搗郭男租屋處，警方多次喊話要他自行出來面對，但郭見狀躲在內不肯開門，最終遭破門、丟震撼彈壓制。
警方衝進屋見僅郭男隻身一人，合力將他拖出上銬壓制，同時起獲2把克拉克手槍（待鑑定），及16顆子彈，還有安非他命、依託咪酯、卡西酮及毒品咖啡包及分裝器具，警詢後將依毒品、槍砲等罪嫌將他送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
