影／柯文哲頭像被寫上這幾字 民眾黨中市議員參選人凌晨提告

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

民眾黨台中市江和樹、許書豪兩人的競選旗幟上的前主席柯文哲的臉上被寫上「王八、貪汙犯」等字，許書豪凌晨緊急向太平警分局新平派出所報案，警方已受理並展開偵辦。江、許二人也表示，柯文哲所涉案件本月26日才要宣判，且還未三審定讞，民眾可以不投民眾黨，但民主時代不能用這種手段。

被破壞的旗幟分別位在太平區的育賢路與立文街、立功路341號、太順路409號對面和新安街30之9號對面，總計是4處地點的5面競選旗幟被人塗鴉壞，寫上「王八、貪汙犯」等字。

江和樹說，一個好好的競選廣告，竟然在柯文哲的臉上寫了「貪污犯」，3月26日才要宣判，而且也要等三審定讞才有算有罪。在沒有定讞之前都是無罪的。你可以不投給我們，但是沒有必要這樣糟蹋我們。

他說，我們就是沒有錢才會用這樣的布條廣告，我們如果有錢就會用大型看板。他也呼籲，所有的小草不要用報復的心態來破壞別人的看板，要記得這是犯罪。

民眾黨台中市江和樹、許書豪兩人的競選旗幟上的前主席柯文哲的臉上被寫上「王八、貪汙犯」等字。圖／江和樹提供
