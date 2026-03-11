他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

臉書爆料公社今天晚上近9點，突然出現一則恐怖攻擊貼文，一名蘇姓網友在社團發文，稱將在明天中午12點時，在台北車站隨機安置炸彈，更嗆這個社會沒救了、賴清德拭目以待，貼文一上架立刻被民眾發現報警。鐵路警方指出，已組成專案小組積極偵辦，並結合台、高鐵站方人員，加強各項巡守勤務，以維護站區安全。

該貼文沒有標點符號，全文語意為「這個無能的政府，敗壞社會風氣張文只是剛開始而已，現在過段時間大家都忘了真正的好戲才要開始了，2026/03/12中午12:00，我即將在台北火車站隨機安置炸彈，這個社會沒救了，我來補救，賴清德我們拭目以待」。

儘管該貼文過沒多久就被刪除，但仍被網友截圖、報警，從截圖資訊可見，上面發文的蘇姓民眾疑似真人帳號，鐵路警方除了加強車站安全，也把資料轉給鐵警刑事警察大隊追查發文者身分。

臉書社團驚見有民眾恐嚇將在台北車站放炸彈，鐵路警方獲報已著手偵辦。聯合報系資料照