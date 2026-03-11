聽新聞
影／台菲合作 調查局、刑事局押解80歲毒品通緝犯返台
我國籍男子張文忠於2016年因製造第三級毒品芬納西泮遭逮捕，判刑確定前潛逃菲律賓，張嫌卻因涉入毒品案又在菲律賓被捕判刑，今年2月服刑結束後，今天由調查局及刑事局人員共同押解返台，並送往高雄地檢署歸案。
法務部調查局國際事務處副處長賀宗正表示，調查局菲律賓法務秘書與刑事局專案人員於今天共同押解高齡80歲的外逃通緝犯張文忠返台。張姓犯嫌於2016年因製造第三級毒品芬納西泮，遭調查局南部地區機動工作站偵辦移送高雄地方檢察署，經法院判決有期徒刑5年6個月。
賀宗正指出，張嫌判決在定讞前潛逃菲律賓，高雄地方檢察署也在2018年1月31日發布通緝。而張嫌逃亡至菲律賓後並未洗心革面，仍在當地從事毒品生意，2018年10月1日晚間在菲律賓馬尼拉商圈遭菲律賓緝毒署當場查獲約3公斤甲基安非他命，市值約新台幣一千一百餘萬元，遭菲方逮捕、關押。
張嫌今年2月服刑結束後，調查局駐菲律賓法務秘書多次與菲律賓官方聯繫協調，終於順利在今天將張嫌押解返台，調查局南部地區機動工作站執行逮捕，並解送高雄地方檢察署歸案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
