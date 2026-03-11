快訊

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

五月天緊急道歉！取消演唱會被轟爆 宣布「免費入場」止血

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台菲合作 調查局、刑事局押解80歲毒品通緝犯返台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

我國籍男子張文忠於2016年因製造第三級毒品芬納西泮遭逮捕，判刑確定前潛逃菲律賓，張嫌卻因涉入毒品案又在菲律賓被捕判刑，今年2月服刑結束後，今天由調查局刑事局人員共同押解返台，並送往高雄地檢署歸案。

法務部調查局國際事務處副處長賀宗正表示，調查局菲律賓法務秘書與刑事局專案人員於今天共同押解高齡80歲的外逃通緝犯張文忠返台。張姓犯嫌於2016年因製造第三級毒品芬納西泮，遭調查局南部地區機動工作站偵辦移送高雄地方檢察署，經法院判決有期徒刑5年6個月。

賀宗正指出，張嫌判決在定讞前潛逃菲律賓，高雄地方檢察署也在2018年1月31日發布通緝。而張嫌逃亡至菲律賓後並未洗心革面，仍在當地從事毒品生意，2018年10月1日晚間在菲律賓馬尼拉商圈遭菲律賓緝毒署當場查獲約3公斤甲基安非他命，市值約新台幣一千一百餘萬元，遭菲方逮捕、關押。

張嫌今年2月服刑結束後，調查局駐菲律賓法務秘書多次與菲律賓官方聯繫協調，終於順利在今天將張嫌押解返台，調查局南部地區機動工作站執行逮捕，並解送高雄地方檢察署歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查局菲律賓法務秘書與刑事局專案人員於今天共同押解高齡80歲的外逃通緝犯張文忠返台。圖／讀者提供
調查局菲律賓法務秘書與刑事局專案人員於今天共同押解高齡80歲的外逃通緝犯張文忠返台。圖／讀者提供

馬尼拉 安非他命 高雄 菲律賓 調查局 刑事局

延伸閱讀

46年姊妹市菲律賓加美地市長到訪 黃偉哲：深化交流

80歲毒品通緝犯潛逃菲國再入獄 今遭台菲合作遣返歸案

影／扯！桃園中壢騎士鬼切變換車道 57歲婦慘遭擊落

深入菲律賓偏鄉義診 嘉基醫療團隊跨海送暖

相關新聞

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

臉書爆料公社今天晚上近9點，突然出現一則恐怖攻擊貼文，一名蘇姓網友在社團發文，稱將在明天中午12點時，在台北車站隨機安置炸彈，更嗆這個社會沒救了、賴清德拭目以待，貼文一上架立刻被民眾發現報警。鐵路警方指出，已組成專案小組積極偵辦，並結合台、高鐵站方人員，加強各項巡守勤務，以維護站區安全。

影／台菲合作 調查局、刑事局押解80歲毒品通緝犯返台

我國籍男子張文忠於2016年因製造第三級毒品芬納西泮遭逮捕，判刑確定前潛逃菲律賓，張嫌卻因涉入毒品案又在菲律賓被捕判刑，今年2月服刑結束後，今天由調查局及刑事局人員共同押解返台，並送往高雄地檢署歸案。

毒蟲逆子嗑藥暴打7旬母…強灌生水又燒手機 檢聲押獲准

賴姓男子昨凌晨吸毒後精神恍惚，突毆打趙姓母親並將其拖至洗手台灌生水，趙婦想報警，賴男搶走其手機燒毀，趙婦呼救聲及火勢煙味引起民眾報警處理，賴男吸毒失控等事件隨之曝光，警詢後依家暴等罪嫌將賴男送辦，檢方複訊後今聲押獲准。

高雄傳黑幫吸收成員留前議員住址 警臨檢大樓查真相

網路社群傳出，疑有黑幫在網路放出召募成員訊息，報名地址還留高雄市某前議員的住所之一，引起警方注意。警方漏夜臨檢這處大樓及娛樂場所，追查是否有黑幫聚集或吸收成員，並赴苗栗帶回1名被懷疑貼文的邱姓男子，但邱否認涉案。

北市女約面交虛擬貨幣遭搶200萬 3人宜蘭落網1人在逃

林姓女子昨晚約幣商在台北市士林區面交虛擬貨幣，交易未成就遭對方4人搶走200萬元現金，警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款，持續追緝主嫌中。

80歲毒品通緝犯潛逃菲國再入獄 今遭台菲合作遣返歸案

刑事警察局與菲律賓執法單位合作，今天由我方人員赴菲，押解高齡80歲的張姓毒品通緝犯返台歸案。張嫌10餘年前製毒遭警方查獲，逃往菲律賓藏匿，仍從事毒品生意，遭菲國警方逮捕後，入獄服刑至今年2月，台灣警方與菲國協商，今天完成遣返作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。