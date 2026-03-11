快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

毒蟲逆子嗑藥暴打7旬母…強灌生水又燒手機 檢聲押獲准

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

賴姓男子昨凌晨吸毒後精神恍惚，突毆打趙姓母親並將其拖至洗手台灌生水，趙婦想報警，賴男搶走其手機燒毀，趙婦呼救聲及火勢煙味引起民眾報警處理，賴男吸毒失控等事件隨之曝光，警詢後依家暴等罪嫌將賴男送辦，檢方複訊後今聲押獲准。

警方調查，71歲趙婦與39歲賴男同住台北市士林區某住宅大樓6樓，其另名兒子則居住同棟大樓樓上，賴男3月9日深夜在家中突然毆打趙婦，並將其拖到洗手台旁，對著趙婦面部強灌生水，趙婦拿出手機想報警求助，手機卻被賴男奪走，丟到瓦斯爐上燒毀。

趙婦呼救聲及焚燒異味傳出，住在樓上的小兒子發覺異狀，昨凌晨0時許前往6樓查看並報警處理，警、消到場發現屋內持續傳出女子呼救聲，但屋中男子拒絕開門，不久呼救聲消失，警消擔心屋內人員有緊急危難，遂強勢破門入內，消防人員旋即將瓦斯爐上火勢撲滅，員警初步釐清狀況後認定現場符合家庭暴力防治法態樣，當場依違反家暴法現行犯逮捕滋事的賴男。

據悉，賴男曾涉毒品、竊盜案，遭判刑又被通緝，去年底剛執行完畢出獄，返家與母親同住，未料惡行未改，仍持續吸毒惡習，警方昨介入後在屋中查獲微量毒品安非他命及吸食器，賴男事後也坦承吸毒犯行。

趙婦說，賴男吸完毒後精神恍惚，整個人神神叨叨，在2人未爭吵情況下，突然暴起毆打她，導致她面部、膝蓋受擦挫傷，賴男對她灌生水又阻止她報警，還將她反鎖在家中，類似情形先前從未發生，昨天是賴男第一次失控。

警方昨詢後依家暴、傷害、恐嚇、毀損、妨害自由、毒品危害防制條例等罪嫌將賴男士林地檢署偵辦，檢方複訊後認定賴男有逃亡、串證之虞向法院聲請羈押，士林地院今審理後裁准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

員警初步釐清狀況後認定現場符合家庭暴力防治法態樣，當場依違反家暴法現行犯逮捕滋事的賴男。圖／警方提供
員警初步釐清狀況後認定現場符合家庭暴力防治法態樣，當場依違反家暴法現行犯逮捕滋事的賴男。圖／警方提供

手機 消防人員 安非他命

延伸閱讀

身障男遭苛扣薪資凌虐5個月致死 桃園八德4男女共同施暴重判5至13年

行動炸彈…毒駕男超標560倍 判4個月

男子持刀欲闖總統府管制區 檢方聲請暫時安置6月獲准

毒駕數值破表！羅東男尿檢「甲基安非他命」超標560倍 判4個月引熱議

相關新聞

毒蟲逆子嗑藥暴打7旬母…強灌生水又燒手機 檢聲押獲准

賴姓男子昨凌晨吸毒後精神恍惚，突毆打趙姓母親並將其拖至洗手台灌生水，趙婦想報警，賴男搶走其手機燒毀，趙婦呼救聲及火勢煙味引起民眾報警處理，賴男吸毒失控等事件隨之曝光，警詢後依家暴等罪嫌將賴男送辦，檢方複訊後今聲押獲准。

高雄傳黑幫吸收成員留前議員住址 警臨檢大樓查真相

網路社群傳出，疑有黑幫在網路放出召募成員訊息，報名地址還留高雄市某前議員的住所之一，引起警方注意。警方漏夜臨檢這處大樓及娛樂場所，追查是否有黑幫聚集或吸收成員，並赴苗栗帶回1名被懷疑貼文的邱姓男子，但邱否認涉案。

北市女約面交虛擬貨幣遭搶200萬 3人宜蘭落網1人在逃

林姓女子昨晚約幣商在台北市士林區面交虛擬貨幣，交易未成就遭對方4人搶走200萬元現金，警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款，持續追緝主嫌中。

80歲毒品通緝犯潛逃菲國再入獄 今遭台菲合作遣返歸案

刑事警察局與菲律賓執法單位合作，今天由我方人員赴菲，押解高齡80歲的張姓毒品通緝犯返台歸案。張嫌10餘年前製毒遭警方查獲，逃往菲律賓藏匿，仍從事毒品生意，遭菲國警方逮捕後，入獄服刑至今年2月，台灣警方與菲國協商，今天完成遣返作業。

企圖載運逾700公斤市價20億毒品闖關 大陸4漁民求法官輕判

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至我國東沙海域處，等待與其他船舶接運時遭海巡攔獲，孫及其4名大陸籍船員被訴，台南地院今開庭審理，孫、吳及侯姓3人認罪，李姓船員則請求無罪判決。

調查局、刑事局押解外逃通緝犯張文忠返台 解送高檢歸案

涉製造第三級毒品芬納西泮的男子張文忠，判決定讞前潛逃菲律賓，調查局駐菲律賓法務秘書請求菲律賓執法機關協緝，台菲合作打擊犯罪，張另因毒品案在菲律賓被捕、服刑後，今由駐菲律賓法務秘書及刑事局專案人員執行「押解任務」搭乘星宇航空班機，押解外逃通緝犯張文忠回台，將送往高雄地檢署歸案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。