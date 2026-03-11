疑30萬網路賭債糾紛！闖民宅持刀棍傷2人 警順利逮3涉案人

台東卑南鄉太平村昨深夜發生一起暴力傷人案件，疑因網路簽賭債務糾紛引爆衝突。2名20多歲男子持刀械與木棍闖入民宅攻擊屋內人士，造成屋主與友人頭部受傷、滿身是血，所幸送醫後均無生命危險。警方循線追查於今上午將3名涉案男子查緝到案，全案依傷害、恐嚇等罪嫌移送法辦。

警方表示，昨晚間9時許接獲民眾報案，指卑南鄉一處檳榔攤旁釋迦園工寮發生債務糾紛並衍生傷害案件。消防救護人員趕抵時，2名傷者頭部均有撕裂傷、血流不止，現場緊急包紮後送醫治療。

初步調查當晚56歲施姓屋主與20多歲、隨母姓的秦姓兒子，以及岳母與2名友人在住處小酌聊天。晚間約9時左右，蔡姓、李姓與陳姓3名男子開車抵達，聲稱秦男積欠近30萬元網路簽賭賭債，要求立即還款。雙方在屋外談判約10多分鐘，始終未能達成共識。

未料3人隨後返回車上取出刀械與木棍，企圖闖入屋內將秦男帶走。施姓父親與54歲王姓友人見狀上前阻止，卻遭對方揮刀及持棍攻擊，兩人頭部受傷、血流滿地，嫌犯隨即駕車逃離現場。

一名在場王姓男子事後表示，當時現場一片混亂，「事情還沒講清楚就突然打起來」，自己只是上前勸阻，沒想到也被波及受傷。屋內一名年長婦人回想當時情況仍餘悸猶存，表示深夜突然爆發衝突，現場血跡斑斑，讓在場的人都受到不小驚嚇。

警方獲報後立即成立專案小組，調閱周邊監視器畫面追查涉案車輛，迅速鎖定嫌疑人身分，並於今天上午將蔡男、李男、陳男等3人查緝到案。警方表示，全案訊後依傷害、恐嚇等罪嫌移送偵辦，並持續釐清相關案情。