高雄傳黑幫吸收成員留前議員住址 警臨檢大樓查真相

網路社群傳出，疑有黑幫在網路放出召募成員訊息，報名地址還留高雄市某前議員的住所之一，引起警方注意。警方漏夜臨檢這處大樓及娛樂場所，追查是否有黑幫聚集或吸收成員，並赴苗栗帶回1名被懷疑貼文的邱姓男子，但邱否認涉案。

據了解，有人以「林北子龍」暱稱，以「太陽聯盟雄陽分會」名義，在臉書和Threads等網路社群，貼出吸收成員的訊息，以及這名前議員和親戚陳姓男子（49歲）及朋友的聚會照片，以及陳男帶人參加公祭的影像，稱「成員入會籍，送西裝一套皮鞋一雙」、「入會滿3個月， 頒發太陽徽章一枚」。

由於貼文當中，也明示黑幫吸收成員的地址，警方查出，這地址是前議員的住所之一，昨晚動員高雄市刑大、三民一警分局和刑事局南部打擊犯罪中心員警，前往這地點，查證是否成為黑幫據點，並臨檢大樓的酒店等娛樂場所，但未查獲黑幫聚集。

陳姓男子說他是被冒用身分及照片，他並沒對外以黑幫名義吸收成員。這名前議員也直呼自己很無辜。

陳男在看到網路貼文，3月9日晚間，已報警要控告幕後黑手妨害名譽及侵害肖像權。他並懷疑是1名曾有糾紛的邱姓朋友冒用他的身分貼文。

高雄警方昨晚趕赴苗栗，帶回邱姓男子釐清案情。但是邱出面否認貼文，警方在他的手機也未查獲貼文證據，將繼續追查幕後冒名貼文的黑手。