快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

高雄傳黑幫吸收成員留前議員住址 警臨檢大樓查真相

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

網路社群傳出，疑有黑幫在網路放出召募成員訊息，報名地址還留高雄市某前議員的住所之一，引起警方注意。警方漏夜臨檢這處大樓及娛樂場所，追查是否有黑幫聚集或吸收成員，並赴苗栗帶回1名被懷疑貼文的邱姓男子，但邱否認涉案。

據了解，有人以「林北子龍」暱稱，以「太陽聯盟雄陽分會」名義，在臉書和Threads等網路社群，貼出吸收成員的訊息，以及這名前議員和親戚陳姓男子（49歲）及朋友的聚會照片，以及陳男帶人參加公祭的影像，稱「成員入會籍，送西裝一套皮鞋一雙」、「入會滿3個月， 頒發太陽徽章一枚」。

由於貼文當中，也明示黑幫吸收成員的地址，警方查出，這地址是前議員的住所之一，昨晚動員高雄市刑大、三民一警分局和刑事局南部打擊犯罪中心員警，前往這地點，查證是否成為黑幫據點，並臨檢大樓的酒店等娛樂場所，但未查獲黑幫聚集。

陳姓男子說他是被冒用身分及照片，他並沒對外以黑幫名義吸收成員。這名前議員也直呼自己很無辜。

陳男在看到網路貼文，3月9日晚間，已報警要控告幕後黑手妨害名譽及侵害肖像權。他並懷疑是1名曾有糾紛的邱姓朋友冒用他的身分貼文。

高雄警方昨晚趕赴苗栗，帶回邱姓男子釐清案情。但是邱出面否認貼文，警方在他的手機也未查獲貼文證據，將繼續追查幕後冒名貼文的黑手。

網傳黑幫召募成員，警方昨晚循地址臨檢大樓娛樂場所。圖／讀者提供
網傳黑幫召募成員，警方昨晚循地址臨檢大樓娛樂場所。圖／讀者提供

妨害名譽

延伸閱讀

桃園楊梅爆機車竊案 30歲男「先拔掉車牌」仍被逮

高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

大陸女子想偷渡到澳洲 找上台女香港轉機「交接身分」

高雄機車騎士突摔翻 疑擦撞違停小黃送醫

相關新聞

80歲毒品通緝犯潛逃菲國再入獄 今遭台菲合作遣返歸案

刑事警察局與菲律賓執法單位合作，今天由我方人員赴菲，押解高齡80歲的張姓毒品通緝犯返台歸案。張嫌10餘年前製毒遭警方查獲，逃往菲律賓藏匿，仍從事毒品生意，遭菲國警方逮捕後，入獄服刑至今年2月，台灣警方與菲國協商，今天完成遣返作業。

高雄傳黑幫吸收成員留前議員住址 警臨檢大樓查真相

網路社群傳出，疑有黑幫在網路放出召募成員訊息，報名地址還留高雄市某前議員的住所之一，引起警方注意。警方漏夜臨檢這處大樓及娛樂場所，追查是否有黑幫聚集或吸收成員，並赴苗栗帶回1名被懷疑貼文的邱姓男子，但邱否認涉案。

北市女約面交虛擬貨幣遭搶200萬 3人宜蘭落網1人在逃

林姓女子昨晚約幣商在台北市士林區面交虛擬貨幣，交易未成就遭對方4人搶走200萬元現金，警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款，持續追緝主嫌中。

企圖載運逾700公斤市價20億毒品闖關 大陸4漁民求法官輕判

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至我國東沙海域處，等待與其他船舶接運時遭海巡攔獲，孫及其4名大陸籍船員被訴，台南地院今開庭審理，孫、吳及侯姓3人認罪，李姓船員則請求無罪判決。

調查局、刑事局押解外逃通緝犯張文忠返台 解送高檢歸案

涉製造第三級毒品芬納西泮的男子張文忠，判決定讞前潛逃菲律賓，調查局駐菲律賓法務秘書請求菲律賓執法機關協緝，台菲合作打擊犯罪，張另因毒品案在菲律賓被捕、服刑後，今由駐菲律賓法務秘書及刑事局專案人員執行「押解任務」搭乘星宇航空班機，押解外逃通緝犯張文忠回台，將送往高雄地檢署歸案。

內湖三總醫院首都客運撞路樹 12人受傷救治意識清醒

今天上午台北市內湖區三軍總醫院院區內，一輛首都客運公車轉彎進入站牌時，不慎撞及路樹導致乘客受傷，三總醫院表示，首都客運284公車今天上午8時50分在院區內發生交通事故，包含駕駛共12位民眾受傷，均送該院急診室救治，治療後意識均清醒詳細事故原因須由警方及相關單位釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。