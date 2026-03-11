北市女約面交虛擬貨幣遭搶200萬 3人宜蘭落網1人在逃

林姓女子昨晚約幣商在台北市士林區面交虛擬貨幣，交易未成就遭對方4人搶走200萬元現金，警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款，持續追緝主嫌中。

警方調查，林女日前透過臉書社群瀏覽投資資訊，結識自稱虛擬幣商的網友，雙方相約昨晚9時許在台北市士林區雨聲街附近面交虛擬貨幣，林女帶著200萬元現金到場後，發現1輛租賃車上載有4人，其中1人下車自稱幣商人員，林女正準備進一步確認對方身分時，該名幣商人員即出手搶走林女手中現金，搭車逃離。

警方獲報初查犯嫌逃往宜蘭縣方向，案發轄區士林分局與台北市刑警大隊立即與宜蘭縣警局成立專案小組追查，今凌晨0時許在宜蘭查獲林姓、林姓、柯姓男子等3名犯嫌，並扣回20餘萬元贓款。警方表示，目前已鎖定在逃主嫌身分及行蹤，持續全力追捕中，全案將朝搶奪罪方向偵辦。

警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款。圖／讀者提供

警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款。圖／讀者提供

林姓女子昨晚約幣商在台北市士林區面交虛擬貨幣，交易未成就遭對方4人搶走200萬元現金。圖／讀者提供