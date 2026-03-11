快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市女約面交虛擬貨幣遭搶200萬 3人宜蘭落網1人在逃

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

林姓女子昨晚約幣商在台北市士林區面交虛擬貨幣，交易未成就遭對方4人搶走200萬元現金，警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款，持續追緝主嫌中。

警方調查，林女日前透過臉書社群瀏覽投資資訊，結識自稱虛擬幣商的網友，雙方相約昨晚9時許在台北市士林區雨聲街附近面交虛擬貨幣，林女帶著200萬元現金到場後，發現1輛租賃車上載有4人，其中1人下車自稱幣商人員，林女正準備進一步確認對方身分時，該名幣商人員即出手搶走林女手中現金，搭車逃離。

警方獲報初查犯嫌逃往宜蘭縣方向，案發轄區士林分局與台北市刑警大隊立即與宜蘭縣警局成立專案小組追查，今凌晨0時許在宜蘭查獲林姓、林姓、柯姓男子等3名犯嫌，並扣回20餘萬元贓款。警方表示，目前已鎖定在逃主嫌身分及行蹤，持續全力追捕中，全案將朝搶奪罪方向偵辦。

警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款。圖／讀者提供
警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款。圖／讀者提供

警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款。圖／讀者提供
警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款。圖／讀者提供

林姓女子昨晚約幣商在台北市士林區面交虛擬貨幣，交易未成就遭對方4人搶走200萬元現金。圖／讀者提供
林姓女子昨晚約幣商在台北市士林區面交虛擬貨幣，交易未成就遭對方4人搶走200萬元現金。圖／讀者提供

警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款。圖／讀者提供
警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款。圖／讀者提供

虛擬貨幣

延伸閱讀

違停賓士拒檢狂逃還闖紅燈逆向 新莊警追13公里將開罰近13萬

台東深夜討債變砍人！2男持刀木棍闖屋 父親與友人滿頭血送醫

稱借錢欲還款250萬 台中女險陷假投資詐騙

沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢 警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

相關新聞

80歲毒品通緝犯潛逃菲國再入獄 今遭台菲合作遣返歸案

刑事警察局與菲律賓執法單位合作，今天由我方人員赴菲，押解高齡80歲的張姓毒品通緝犯返台歸案。張嫌10餘年前製毒遭警方查獲，逃往菲律賓藏匿，仍從事毒品生意，遭菲國警方逮捕後，入獄服刑至今年2月，台灣警方與菲國協商，今天完成遣返作業。

高雄傳黑幫吸收成員留前議員住址 警臨檢大樓查真相

網路社群傳出，疑有黑幫在網路放出召募成員訊息，報名地址還留高雄市某前議員的住所之一，引起警方注意。警方漏夜臨檢這處大樓及娛樂場所，追查是否有黑幫聚集或吸收成員，並赴苗栗帶回1名被懷疑貼文的邱姓男子，但邱否認涉案。

北市女約面交虛擬貨幣遭搶200萬 3人宜蘭落網1人在逃

林姓女子昨晚約幣商在台北市士林區面交虛擬貨幣，交易未成就遭對方4人搶走200萬元現金，警方介入鎖定犯嫌所駕租賃車動向，今凌晨時分在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，扣回20餘萬元贓款，持續追緝主嫌中。

企圖載運逾700公斤市價20億毒品闖關 大陸4漁民求法官輕判

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至我國東沙海域處，等待與其他船舶接運時遭海巡攔獲，孫及其4名大陸籍船員被訴，台南地院今開庭審理，孫、吳及侯姓3人認罪，李姓船員則請求無罪判決。

調查局、刑事局押解外逃通緝犯張文忠返台 解送高檢歸案

涉製造第三級毒品芬納西泮的男子張文忠，判決定讞前潛逃菲律賓，調查局駐菲律賓法務秘書請求菲律賓執法機關協緝，台菲合作打擊犯罪，張另因毒品案在菲律賓被捕、服刑後，今由駐菲律賓法務秘書及刑事局專案人員執行「押解任務」搭乘星宇航空班機，押解外逃通緝犯張文忠回台，將送往高雄地檢署歸案。

內湖三總醫院首都客運撞路樹 12人受傷救治意識清醒

今天上午台北市內湖區三軍總醫院院區內，一輛首都客運公車轉彎進入站牌時，不慎撞及路樹導致乘客受傷，三總醫院表示，首都客運284公車今天上午8時50分在院區內發生交通事故，包含駕駛共12位民眾受傷，均送該院急診室救治，治療後意識均清醒詳細事故原因須由警方及相關單位釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。