80歲毒品通緝犯潛逃菲國再入獄 今遭台菲合作遣返歸案

刑事警察局與菲律賓執法單位合作，今天由我方人員赴菲，押解高齡80歲的張姓毒品通緝犯返台歸案。張嫌10餘年前製毒遭警方查獲，逃往菲律賓藏匿，仍從事毒品生意，遭菲國警方逮捕後，入獄服刑至今年2月，台灣警方與菲國協商，今天完成遣返作業。

張嫌2014年在屏東滿州鄉設立安非他命製毒工廠遭警方查獲，張嫌不願入獄服刑，2016年尚在訴訟期間，就搭機逃往菲律賓，2017年高雄地院判刑5年6個月定讞，因他已逃亡發布通緝。

張嫌在菲律賓仍從事毒品生意，2018年10月，張嫌遭菲國執法單位，在大馬尼拉地區查獲3公斤安毒，菲國法院判刑，張嫌為逃避入監前往菲國，卻在菲國服刑至今年2月。

刑事局駐菲律賓聯絡組，2018年接獲菲律賓緝毒署通報，張嫌在大馬尼拉地區被逮，警方清查、比對資料後發現真實身分為張嫌，為防止張嫌潛逃他國，駐菲組迅速提供張嫌相關資訊，並請求菲律賓移民局於偵審後遣返台灣避免潛逃。

張嫌在菲律賓服刑，今年2月服刑完畢，經駐菲律賓代表處積極敦促菲方儘速完成驅逐出境作業，菲方同意安排今天配合台灣執行人犯遣返作業，由移民秘書協助遣送，刑事局派員偕同法務部調查局駐菲律賓聯絡官，共同押解張嫌回台歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885