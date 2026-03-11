企圖載運逾700公斤市價20億毒品闖關 大陸4漁民求法官輕判

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至我國東沙海域處，等待與其他船舶接運時遭海巡攔獲，孫及其4名大陸籍船員被訴，台南地院今開庭審理，孫、吳及侯姓3人認罪，李姓船員則請求無罪判決。

孫等4人被依涉運輸第一、二、三級毒品等罪嫌起訴，經檢察官與海巡署查緝隊粗估，本案全數毒品市價約20億元，查獲一級毒品海洛因為近5年查獲數量之最，海洛因及大麻可供約250萬人次施用。

台南地院合議庭今上午開庭審理，孫等4人在辯護人陪同下出庭，檢方也聲請孫、吳2作證詰問。

侯、李2船員辯稱在柬埔寨賭場等候出船時，遭人言語威脅且護照被收走，甚至不知出海收送貨品是什麼東西。李也否認在泰國灣收貨時，未協助將貨品藏匿船艙內。

孫說，經吳介紹與「代理」認識，指每人以人民幣10萬出海工作，但船上沒有大型漁網等，也非正常出海捕漁程序。他說，4人一起將貨品搬入船艙，不知道是什麼東西，但很刺鼻，沒有看到有人遭看管或拿槍威脅。

吳說，代理找上他，起初代理稱出海「也許是收海鮮、也許是收貨」，在柬埔寨出海前碼頭，代理即稱是化學藥品，貨不能打開，上頭有封條，如打開工資就沒有了。他說，知道是走私貨，但不知走私什麼東西，4人在船上討論過。他也說，沒看到有人遭到威脅，這趟有工資及獎金，可收一萬美金。

同，孫等3人請求減輕、從輕量刑，李辯受侯邀約上船，一切聽從船長指揮工作，但對內情一概不知情，請求無罪判決。今上午辯論終結，合議庭預定4月28日宣判。

檢方起訴，孫等4人以每人人民幣10萬元代價，接受自稱「代理」指示出海接運違禁物品。孫於去年9月3日擔任船長，駕駛柬埔寨「YAMA68」漁船，搭載吳等3人，自柬埔寨西哈努克市出航，隔天中午12時許，航行至泰國灣處與不詳船舶併靠。

對方將袋裝第一級毒品海洛因498塊（合計淨重174餘公斤）、第二級毒品大麻399包（合計淨重393餘公斤）、第三級毒品硝甲西泮15包（合計淨重14餘公斤）、含有第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品（2C-B）白色粉末17包（合計淨重15餘公斤）拋至漁船甲板上，吳等人再合力將毒品搬運至船艙藏放。

檢方表示，孫依指示於13日下午5時許，將漁船航行至我國東沙海域，等待晚間與其他船舶進行接運。然而，同日下午6時17分許，我國海巡船舶發現漁船形跡可疑，且試圖逃避登臨檢查，認該船涉有不法犯行，予以攔獲。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南地院今開庭審理，孫、吳及侯姓3人認罪，李姓船員則請求無罪判決，全案預定4月28日宣判。圖／讀者提供
台南地院今開庭審理，孫、吳及侯姓3人認罪，李姓船員則請求無罪判決，全案預定4月28日宣判。圖／讀者提供

