調查局、刑事局押解外逃通緝犯張文忠返台 解送高檢歸案

涉製造第三級毒品芬納西泮的男子張文忠，判決定讞前潛逃菲律賓，調查局駐菲律賓法務秘書請求菲律賓執法機關協緝，台菲合作打擊犯罪，張另因毒品案在菲律賓被捕、服刑後，今由駐菲律賓法務秘書及刑事局專案人員執行「押解任務」搭乘星宇航空班機，押解外逃通緝犯張文忠回台，將送往高雄地檢署歸案。

2026-03-11 12:07