聽新聞
0:00 / 0:00
調查局、刑事局押解外逃通緝犯張文忠返台 解送高檢歸案
涉製造第三級毒品芬納西泮的男子張文忠，判決定讞前潛逃菲律賓，調查局駐菲律賓法務秘書請求菲律賓執法機關協緝，台菲合作打擊犯罪，張另因毒品案在菲律賓被捕、服刑後，今由駐菲律賓法務秘書及刑事局專案人員執行「押解任務」搭乘星宇航空班機，押解外逃通緝犯張文忠回台，將送往高雄地檢署歸案。
全案源於，張文忠涉嫌共同製造第三級毒品芬納西泮，調查局南部地區機動工作站偵辦移送高雄地方檢察署，法院判刑5年6個月，張2016年10月10日定讞前即潛逃出境至菲律賓，高檢2018年1月31日對張發布通緝，調查局同年11月間提列為外逃對象。
調查局指出，經調查局駐菲律賓法務秘書請求菲律賓執法機關協緝，查知張文忠於2018年10月1日晚間在菲律賓馬尼拉商圈落網，菲律賓緝毒署當場查獲約3公斤甲基安非他命，市值約新台幣1千1百餘萬元，張被逮捕、關押，直至2024年4月送至菲律賓移民局收容所。
調查局表示，經與菲方多次聯繫協調，調查局駐菲法務秘書、移民署駐菲移民秘書及刑事局駐菲警務秘書通力合作，今押解張文忠搭乘星宇航空班機，下午2時5分抵達桃園機場，調查局南部地區機動工作站執行逮捕，並解送高檢歸案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。