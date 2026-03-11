聽新聞
人權團體中正紀念堂辦集會 20歲男「路過好玩」點燃鞭炮遭逮
20歲林姓男子昨晚在台北市中正紀念堂自由廣場「310圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會」活動現場附近，疑因好玩，隨手把手上的環保鞭炮點燃後丟到地上，一度發出聲響，所幸現場員警發現立刻踩熄，未造成人員受傷，警方隨後將他帶回派出所偵詢。
警方指出，現場是民間團體「西藏台灣人權連線」舉辦「紀念西藏抗暴日67週年，持續為西藏自由獨立而發聲」燭光晚會，維安員警巡視時發現林男將一枚環保鞭炮丟到地面，隨即上前熄滅並制止，當場逮捕林男。
據了解，林男到案後辯稱，手上的鞭炮是過年剩下來的，隨身攜帶，因經過中正紀念堂，一時興起、好玩才點燃，由於林男精神狀況不好，警方同步通知家屬到場，警詢後依違反集會遊行法、恐嚇公眾及強制罪嫌移送台北地檢署偵辦。
