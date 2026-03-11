聽新聞
台東深夜討債變砍人！2男持刀木棍闖屋 父親與友人滿頭血送醫
台東縣卑南鄉太平村昨深夜傳出暴力傷人案件，疑因網路簽賭債務引發衝突。2名年約20多歲男子持刀與木棍闖入民宅攻擊屋內人士，造成1名父親與其友人頭部受傷，2人經送醫治療後暫無生命危險。警方已掌握涉案男子身分，正全力追查中。
消防救護人員接獲通報趕往現場時，2名傷者頭部均有撕裂傷，血流不止，救護人員緊急為其包紮並送醫治療。遭波及的王姓男子事後表示，當時現場一片混亂，事情尚未釐清就突然遭到攻擊，自己只是上前勸阻，沒想到也受傷，直呼相當倒楣。
案發地點位於太平村一處較為偏僻的住宅，警方到場後發現屋內外地面仍留有大量血跡。屋內1名年長婦人回想當時情況仍餘悸猶存，表示深夜突然爆發衝突，讓在場的人都受到不小驚嚇。
警方初步了解，當晚56歲施姓屋主與20多歲隨母姓的秦姓兒子，以及岳母與2名友人在家中小酌聊天。晚間約10時左右，2名男子駕車抵達門口，聲稱秦男積欠近30萬元網路簽賭賭債，上門要求還款。雙方在屋外談判約10多分鐘，始終未能達成共識。
未料2名男子隨後回到車上取出刀械與木棍，企圖闖入屋內將秦男帶走。施姓父親與54歲王姓友人見狀上前阻止，卻遭對方揮刀與持棍攻擊，兩人頭部受傷、滿身是血。嫌犯得手後隨即駕車離開現場。
警方獲報後立即展開調查，並調閱周邊監視器畫面追查涉案車輛，目前已鎖定2名嫌疑人身分，全案正持續追緝與釐清案情中。
