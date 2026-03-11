快訊

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱「摧毀16艘伊朗布雷船」影像曝光

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

準備見好就收了？稱伊朗「非常想談」 川普：取決於提出的條件

聽新聞
0:00 / 0:00

台東深夜討債變砍人！2男持刀木棍闖屋 父親與友人滿頭血送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣卑南鄉太平村昨深夜傳出暴力傷人案件，疑因網路簽賭債務引發衝突。2名年約20多歲男子持刀與木棍闖入民宅攻擊屋內人士，造成1名父親與其友人頭部受傷，2人經送醫治療後暫無生命危險。警方已掌握涉案男子身分，正全力追查中。

消防救護人員接獲通報趕往現場時，2名傷者頭部均有撕裂傷，血流不止，救護人員緊急為其包紮並送醫治療。遭波及的王姓男子事後表示，當時現場一片混亂，事情尚未釐清就突然遭到攻擊，自己只是上前勸阻，沒想到也受傷，直呼相當倒楣。

案發地點位於太平村一處較為偏僻的住宅，警方到場後發現屋內外地面仍留有大量血跡。屋內1名年長婦人回想當時情況仍餘悸猶存，表示深夜突然爆發衝突，讓在場的人都受到不小驚嚇。

警方初步了解，當晚56歲施姓屋主與20多歲隨母姓的秦姓兒子，以及岳母與2名友人在家中小酌聊天。晚間約10時左右，2名男子駕車抵達門口，聲稱秦男積欠近30萬元網路簽賭賭債，上門要求還款。雙方在屋外談判約10多分鐘，始終未能達成共識。

未料2名男子隨後回到車上取出刀械與木棍，企圖闖入屋內將秦男帶走。施姓父親與54歲王姓友人見狀上前阻止，卻遭對方揮刀與持棍攻擊，兩人頭部受傷、滿身是血。嫌犯得手後隨即駕車離開現場。

警方獲報後立即展開調查，並調閱周邊監視器畫面追查涉案車輛，目前已鎖定2名嫌疑人身分，全案正持續追緝與釐清案情中。

台東縣卑南鄉太平村昨深夜傳出暴力傷人案件，疑因網路簽賭債務引發衝突，2名遭攻擊男子，被送醫治療。記者尤聰光／翻攝
台東縣卑南鄉太平村昨深夜傳出暴力傷人案件，疑因網路簽賭債務引發衝突，2名遭攻擊男子，被送醫治療。記者尤聰光／翻攝

案發現場地面留下大片血跡，警方已掌握涉案男子身分，正全力追查中。記者尤聰光／翻攝
案發現場地面留下大片血跡，警方已掌握涉案男子身分，正全力追查中。記者尤聰光／翻攝

救護人員

延伸閱讀

身障男遭苛扣薪資凌虐5個月致死 桃園八德4男女共同施暴重判5至13年

警偕運安會勘驗杉林溪墜谷車 7傷者5人仍住院 1人搶救中

桃園18歲女產死嬰後埋屍公園 友驚聞報警擴大搜尋中

影／嘉義校安人員勇鬥持刀闖校園17歲退學生 大拇指遭劃傷送醫

相關新聞

台東深夜討債變砍人！2男持刀木棍闖屋 父親與友人滿頭血送醫

台東縣卑南鄉太平村昨深夜傳出暴力傷人案件，疑因網路簽賭債務引發衝突。2名年約20多歲男子持刀與木棍闖入民宅攻擊屋內人士，造成1名父親與其友人頭部受傷，2人經送醫治療後暫無生命危險。警方已掌握涉案男子身分，正全力追查中。

北捷中山站傳亮刀事件 警急派員介入未發現異狀

北捷今晚9時許獲報列車車廂內有人持刀，捷運、警、消人員不敢大意派員戒備，警方清查後未發現異狀，發現最初通報事件的民眾指稱車廂內有人爭吵，未清楚目擊持刀行為，初判是誤報一場。

男子持刀欲闖總統府管制區 檢方聲請暫時安置6月獲准

李姓男子本月9日搭計程車赴總統府管制區，持刀欲闖入遭警方與憲兵壓制逮捕送辦，台北地檢署複訊後，依涉犯恐嚇危害安全罪，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，法院審理後諭令李男無保請回，檢方改向法院聲請暫行安置6個月，法院稍早裁准。

北捷中山站內傳有人持刀！捷警趕赴現場 狀況曝光

北捷中山站內今天晚間傳出有人持刀，捷運警察不敢大意立即到場處理，捷警表示，目前全面稽查，尚未發現異常狀況，持續加派警力、維安，確保旅客安全。大批警力趕往現場，清查後研判是誤報，報案人後續也改口說看到「有人吵架」而非「亮刀」。

貪圖免費旅遊藏23.公斤海洛英闖關 美籍男子落網送辦

財政部關務署台北關與航空警察局於去年12月2日在桃園國際機場第二航廈執行入境託運行李X光儀檢勤務時，查獲62歲美國籍男子P嫌以牛皮紙板夾藏第一級毒品海洛英，企圖夾帶重約2.3公斤的毒品闖關入境，P男落網後坦承是為了高報酬才鋌而走險。警訊後，依違反毒品危害防制條例送辦並於近日起訴。

彰化3藥頭賣毒、吸毒害人不淺 判刑4年6月至9年11月

彰化縣葉姓、吳姓、陳姓三名藥頭民國113年間多次販售海洛因，警方獲報，報請彰化地檢署檢察官兵分三路搜索，查獲海洛因、安非他命數十包。彰化地方院依共同犯販賣第一級毒品罪，累犯，判處葉男應執行有期徒刑9年11月，吳女8年2月，陳男4年6月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。