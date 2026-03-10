男子持刀欲闖總統府管制區 檢方聲請暫時安置6月獲准

李姓男子本月9日搭計程車赴總統府管制區，持刀欲闖入遭警方與憲兵壓制逮捕送辦，台北地檢署複訊後，依涉犯恐嚇危害安全罪，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，法院審理後諭令李男無保請回，檢方改向法院聲請暫行安置6個月，法院稍早裁准。

本月9日凌晨2點多，一名來自基隆的李姓男子，搭計程車到總統府前下車後，舉起水果刀走進府前廣場，表示「上帝叫我來殺共匪」，憲兵發現後立即通報警方，員警迅速趕赴現場，偕同憲兵將李男壓制逮捕。

檢方訊後向法院聲請羈押，但法院指出，依相關卷證資料，難認李男有反覆實施同一犯罪之虞。另檢察官稱李男精神狀況不穩定，且李男家人也說他有精神狀況，這部分是否有暫行安置必要，應由檢察官另行聲請。