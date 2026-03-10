男子持刀欲闖總統府管制區 檢方聲請暫時安置6月獲准
李姓男子本月9日搭計程車赴總統府管制區，持刀欲闖入遭警方與憲兵壓制逮捕送辦，台北地檢署複訊後，依涉犯恐嚇危害安全罪，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，法院審理後諭令李男無保請回，檢方改向法院聲請暫行安置6個月，法院稍早裁准。
本月9日凌晨2點多，一名來自基隆的李姓男子，搭計程車到總統府前下車後，舉起水果刀走進府前廣場，表示「上帝叫我來殺共匪」，憲兵發現後立即通報警方，員警迅速趕赴現場，偕同憲兵將李男壓制逮捕。
檢方訊後向法院聲請羈押，但法院指出，依相關卷證資料，難認李男有反覆實施同一犯罪之虞。另檢察官稱李男精神狀況不穩定，且李男家人也說他有精神狀況，這部分是否有暫行安置必要，應由檢察官另行聲請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。