石門水庫觀光驚魂...遊船2度擱淺 救生衣綁繩脆化無法固定

石門水庫遊湖是招牌遊程，有民眾陳情，遊艇上的救生衣尼龍繩已脆化。圖／桃園市議員黃敬平提供

石門水庫風景區搭船遊湖是招牌遊程，桃園市議員黃敬平接獲陳情，有民眾八日下午搭船遊水庫，船隻兩度擱淺，船上救生衣尼龍繩已脆化，穿上後無法綁繫固定，只能勉強套在頭上，萬一發生意外，如何救命？尤其杉林溪剛發生遊園車墜谷，國旅安全應加強把關。

桃園市府表示，船舶管轄權為交通部航港局，將移請航港局督導改善。桃園市渡船遊艇公會表示，交通部航港局每年上半年定期檢查，春節連假前也會抽檢，針對投訴將加強檢查。航港局今將派員查核該船救生設備，並於一個月內完成普查水庫內所有的載客小船，如果發現設備未完妥情形，將要求船方立即停航；至於船隻擱淺部分，航港局將建議經濟部水利署加強標示水域淤積或於水深不足之處，並同步協請桃園市政府督導業者改善。

石門水庫總長十六點五公里，湖面波光粼粼，四周層巒疊錯，水庫設置兩處碼頭，目前有四十四艘遊艇，每艘可載四十名遊客；遊湖可欣賞湖光山色，當水位低於二三○公尺時，「酋長石」會露出水面，也可登上水庫湖區的「薑母島」。

有民眾陳情，八日下午一時卅分，搭石門水庫遊艇賞景，船隻兩度擱淺嚇壞乘客，在大家要求下，船長才拿出救生衣，沒想到救生衣尼龍繩已脆化、破損，根本不能綁在身體上，只能勉強套在頭上，幸好未發生意外，大夥兒下船仍心有餘悸，質疑未落實稽查。

黃敬平說，船底碰撞湖底卡住時，船上還有孕婦，眾人飽受驚嚇；遊客說上船後船主未主動提供救生衣，也未進行穿著教學。南投杉林溪剛發生遊園車墜谷意外，更應加強國旅安全，尤其船舶屬中央管轄，救生衣綁繩卻脆化，質疑未落實稽查，要求地方制定自治條例，加強把關。

桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，航港局每年上半年會定期檢查，春節等連假前夕也會抽檢；針對投訴問題，初步了解該救生衣符合認證，但繫繩不該脆化，已要求業者改善。石門水庫屬於內陸湖泊，依規定未強制遊客上船穿救生衣，但遊客登船時，船長會說明救生衣位置與管理規定，石門水庫正值枯水期，通常船長會避開淤積水域，可能水位與淤沙變化導致擱淺，將提醒留意。