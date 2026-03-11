聽新聞
0:00 / 0:00

石門水庫觀光驚魂...遊船2度擱淺 救生衣綁繩脆化無法固定

聯合報／ 記者鄭國樑胡瑞玲／連線報導

石門<a href='/search/tagging/2/水庫' rel='水庫' data-rel='/2/106476' class='tag'><strong>水庫</strong></a>遊湖是招牌遊程，有民眾陳情，遊艇上的救生衣尼龍繩已脆化。圖／桃園市議員<a href='/search/tagging/2/黃敬平' rel='黃敬平' data-rel='/2/208374' class='tag'><strong>黃敬平</strong></a>提供
石門水庫遊湖是招牌遊程，有民眾陳情，遊艇上的救生衣尼龍繩已脆化。圖／桃園市議員黃敬平提供

石門水庫風景區搭船遊湖是招牌遊程，桃園市議員黃敬平接獲陳情，有民眾八日下午搭船遊水庫，船隻兩度擱淺，船上救生衣尼龍繩已脆化，穿上後無法綁繫固定，只能勉強套在頭上，萬一發生意外，如何救命？尤其杉林溪剛發生遊園車墜谷，國旅安全應加強把關。

桃園市府表示，船舶管轄權為交通部航港局，將移請航港局督導改善。桃園市渡船遊艇公會表示，交通部航港局每年上半年定期檢查，春節連假前也會抽檢，針對投訴將加強檢查。航港局今將派員查核該船救生設備，並於一個月內完成普查水庫內所有的載客小船，如果發現設備未完妥情形，將要求船方立即停航；至於船隻擱淺部分，航港局將建議經濟部水利署加強標示水域淤積或於水深不足之處，並同步協請桃園市政府督導業者改善。

石門水庫總長十六點五公里，湖面波光粼粼，四周層巒疊錯，水庫設置兩處碼頭，目前有四十四艘遊艇，每艘可載四十名遊客；遊湖可欣賞湖光山色，當水位低於二三○公尺時，「酋長石」會露出水面，也可登上水庫湖區的「薑母島」。

有民眾陳情，八日下午一時卅分，搭石門水庫遊艇賞景，船隻兩度擱淺嚇壞乘客，在大家要求下，船長才拿出救生衣，沒想到救生衣尼龍繩已脆化、破損，根本不能綁在身體上，只能勉強套在頭上，幸好未發生意外，大夥兒下船仍心有餘悸，質疑未落實稽查。

黃敬平說，船底碰撞湖底卡住時，船上還有孕婦，眾人飽受驚嚇；遊客說上船後船主未主動提供救生衣，也未進行穿著教學。南投杉林溪剛發生遊園車墜谷意外，更應加強國旅安全，尤其船舶屬中央管轄，救生衣綁繩卻脆化，質疑未落實稽查，要求地方制定自治條例，加強把關。

桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，航港局每年上半年會定期檢查，春節等連假前夕也會抽檢；針對投訴問題，初步了解該救生衣符合認證，但繫繩不該脆化，已要求業者改善。石門水庫屬於內陸湖泊，依規定未強制遊客上船穿救生衣，但遊客登船時，船長會說明救生衣位置與管理規定，石門水庫正值枯水期，通常船長會避開淤積水域，可能水位與淤沙變化導致擱淺，將提醒留意。

國旅 水庫 黃敬平 石門水庫 航港局

延伸閱讀

杉林溪遊園車墜谷釀1死 竹縣府：「未納稽查」全國未建立一致管理指引

石門水庫遊湖驚魂 船2度擱淺、救生衣繩碎化 桃議員批沒人管

航港局精進航安管理見效 海事案件五年新低

杉林溪接駁車串接景點 業者稱時速僅20公里

相關新聞

石門水庫觀光驚魂...遊船2度擱淺 救生衣綁繩脆化無法固定

石門水庫風景區搭船遊湖是招牌遊程，桃園市議員黃敬平接獲陳情，有民眾八日下午搭船遊水庫，船隻兩度擱淺，船上救生衣尼龍繩已脆化，穿上後無法綁繫固定，只能勉強套在頭上，萬一發生意外，如何救命？尤其杉林溪剛發生遊園車墜谷，國旅安全應加強把關。

「碰」好大聲！媽媽出門載妹妹..高雄10歲男童家中墜樓 幸運受輕傷

高雄市路竹區1名10歲男童昨天突然從3樓墜落至道路，附近鄰居聽聞聲響跑出家門，發現男童已倒在地上，所幸意識清楚，由救護人員送醫救治，警方調查，男童墜樓時母親剛好外出接女兒下課，不料才幾分鐘時間就發生意外，後續通報社政單位關懷。

宜蘭冬山驚悚車禍！皮卡撞大貨車「噴飛騎樓」連撞2車、鐵門慘凹

宜蘭冬山鄉今發生一起嚴重交通事故，一輛藍色皮卡行經冬山鄉永和路準備左轉進入永興路一段時，遭一輛直行的大貨車攔腰撞上，由於撞擊力道猛烈，皮卡瞬間失控噴飛，直衝一旁民宅騎樓，造成大門凹陷，現場一片狼藉，皮卡車駕駛受傷送醫。

黑幫網路社群召募成員？ 高市前議員住所成為報名地點

網路社群傳出，疑有黑幫在網路大剌剌召募成員訊息，報名地址還是高雄市1名前議員的住處，引起警方注意。警方以黑幫吸收成員調查全案，發覺相關影像疑遭冒用，影像中的男子也報警要查幕後貼文者。

開出麥當勞得來速竟衝撞公車亭 淡水駕駛稱咳嗽失控釀禍

新北市淡水區新市一路發生衝撞公車亭事故。31歲吳男今午12時許開車自麥當勞得來速離開時，疑感冒劇烈咳嗽導致車輛失控竟衝撞對向公車亭，所幸當時公車亭無人並未造成傷亡，公車亭亦未受損。吳男酒測值為0，全案依交通事故處理程序處理。

新北水湳洞民宅全面燃燒、黑煙竄天 基隆消防局也派人車協助滅火

新北市瑞芳區水湳洞一戶民宅，今天午後起火燃燒，火勢相當大，基隆市消防局也派遣人車前往協助灌救，火勢到下午2時40分仍未撲滅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。