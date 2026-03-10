西藏抗暴日燭光晚會遭丟鞭炮干擾 警逮1男偵辦

圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會今晚在台北市自由廣場舉行，期間林姓男子突丟鞭炮干擾活動進行，遭警方帶回調查，因夜間停止偵詢，後續將依違反集遊法罪送辦。

西藏台灣人權連線以「紀念西藏抗暴日67週年，持續為西藏自由獨立而發聲」為由，向台北市警察局中正第一分局申准於今晚在自由廣場舉辦集會活動。

但活動進行至晚間7時時51分許，林男突然施放鞭炮欲干擾活動，現場執勤員警見狀立即熄滅鞭炮，即時排除危害，以保障現場活動民眾安全。

警方也立即逮捕涉案林男，並帶回派出所調查。

據悉，林男犯案後均未發一語，由於夜間停止偵詢，預計明天再進行筆錄製作，以進一步釐清其犯案動機及目的，因其行為涉違反集遊法31條、刑法恐嚇公眾及強制罪等，後續將依法偵辦。