快訊

財神擁抱的是你嗎？大樂透頭獎1億1人獨得 獎落「這縣市」

旅客起糾紛…北捷中山站內傳有人持刀 捷警趕赴現場狀況曝

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

北捷中山站內傳有人持刀！捷警趕赴現場 狀況曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北捷中山站今晚傳出有人持刀，大批警力趕往現場，清查後研判是誤報，報案人後續也改口說看到「有人吵架」而非「亮刀」。示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 林俊良
北捷中山站今晚傳出有人持刀，大批警力趕往現場，清查後研判是誤報，報案人後續也改口說看到「有人吵架」而非「亮刀」。示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 林俊良

北捷中山站內今天晚間傳出有人持刀，捷運警察不敢大意立即到場處理，捷警表示，目前全面稽查，尚未發現異常狀況，持續加派警力、維安，確保旅客安全。大批警力趕往現場，清查後研判是誤報，報案人後續也改口說看到「有人吵架」而非「亮刀」。

捷警表示，北捷中山站今晚在列車上有旅客間發生糾紛，對方自稱身上攜帶刀械，經捷警立即趕赴現場，並針對捷運站體全面清查，尚未發現有異常狀況，現場亦無驚慌踩踏情事，未發現民眾受傷，捷運系統正常運作。

捷警表示，為持續維護公共運輸安全，已通報相關單位加強各捷運站體周邊巡查、戒備，強化維安整備工作，確保旅客安全無虞。

捷警隊呼籲，民眾發現突發可疑狀況，請保持冷靜勿驚慌，可就近向站務人員反映或隨即撥打110報案，並請勿轉傳錯假訊息造成恐慌。

捷運 公共運輸

延伸閱讀

台男身上綁2隻波斯貓闖關搭機 金門航警攔查送辦

影／嘉義校安人員勇鬥持刀闖校園17歲退學生 大拇指遭劃傷送醫

嘉義燈會迎賓門檢修釀意外 觀光署要求廠商強化安全

制服警察受傷頻率 高過刑警

相關新聞

保二警以模型假槍調包真槍被抓包 稱精神不濟「誤繳」

保二總隊林姓員警本月7日被發現涉嫌以模型槍、假彈將真槍替換後返隊，繳回不久後就被值班員警清點發現異樣，立即向上回報，保二總隊報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，全案目前已繫屬司法偵查程序，而林員也在今天辦理離職。

對戰日本捷克輸贏太大…質疑中華隊打假球 無業男鞠躬「不敢了」

中華隊在世界棒球經典賽預賽戰績2勝2負，對日本隊以0比13落敗，隔天以14比0戰勝捷克隊，比較失分率未晉級8強。無業張姓男子上網貼文質疑中華隊打假球，今被刑事局通知到案，他稱輸贏比分落差太大才提出質疑，警詢後依誹謗罪函送。

北捷中山站內傳有人持刀！捷警趕赴現場 狀況曝光

北捷中山站內今天晚間傳出有人持刀，捷運警察不敢大意立即到場處理，捷警表示，目前全面稽查，尚未發現異常狀況，持續加派警力、維安，確保旅客安全。大批警力趕往現場，清查後研判是誤報，報案人後續也改口說看到「有人吵架」而非「亮刀」。

貪圖免費旅遊藏23.公斤海洛英闖關 美籍男子落網送辦

財政部關務署台北關與航空警察局於去年12月2日在桃園國際機場第二航廈執行入境託運行李X光儀檢勤務時，查獲62歲美國籍男子P嫌以牛皮紙板夾藏第一級毒品海洛英，企圖夾帶重約2.3公斤的毒品闖關入境，P男落網後坦承是為了高報酬才鋌而走險。警訊後，依違反毒品危害防制條例送辦並於近日起訴。

彰化3藥頭賣毒、吸毒害人不淺 判刑4年6月至9年11月

彰化縣葉姓、吳姓、陳姓三名藥頭民國113年間多次販售海洛因，警方獲報，報請彰化地檢署檢察官兵分三路搜索，查獲海洛因、安非他命數十包。彰化地方院依共同犯販賣第一級毒品罪，累犯，判處葉男應執行有期徒刑9年11月，吳女8年2月，陳男4年6月。可上訴。

影／金錢豹酒店董事長黃其俊今公祭 民間人士千人送行

位於台中市政府附近的知名酒店金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今天下午在市立殯儀館舉行公祭，不少民間好友、金錢豹集團創辦人袁昶平率逾百名集團員工、在地各界人士都來送王其俊最後一程。現場有許多年輕人聚集向喪家致意，場面相當哀傷。下午1點30分公祭，吸引了近千人到場致意，公祭結束後，遺體隨即送往東海火化場進行火化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。