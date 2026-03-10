北捷中山站內傳有人持刀！捷警趕赴現場 狀況曝光

北捷中山站今晚傳出有人持刀，大批警力趕往現場，清查後研判是誤報，報案人後續也改口說看到「有人吵架」而非「亮刀」。示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 林俊良

北捷中山站內今天晚間傳出有人持刀，捷運警察不敢大意立即到場處理，捷警表示，目前全面稽查，尚未發現異常狀況，持續加派警力、維安，確保旅客安全。大批警力趕往現場，清查後研判是誤報，報案人後續也改口說看到「有人吵架」而非「亮刀」。

捷警表示，北捷中山站今晚在列車上有旅客間發生糾紛，對方自稱身上攜帶刀械，經捷警立即趕赴現場，並針對捷運站體全面清查，尚未發現有異常狀況，現場亦無驚慌踩踏情事，未發現民眾受傷，捷運系統正常運作。

捷警表示，為持續維護公共運輸安全，已通報相關單位加強各捷運站體周邊巡查、戒備，強化維安整備工作，確保旅客安全無虞。

捷警隊呼籲，民眾發現突發可疑狀況，請保持冷靜勿驚慌，可就近向站務人員反映或隨即撥打110報案，並請勿轉傳錯假訊息造成恐慌。