貪圖免費旅遊藏23.公斤海洛英闖關 美籍男子落網送辦

財政部關務署台北關與航空警察局於去年12月2日在桃園國際機場第二航廈執行入境託運行李X光儀檢勤務時，查獲62歲美國籍男子P嫌以牛皮紙板夾藏第一級毒品海洛英，企圖夾帶重約2.3公斤的毒品闖關入境，P男落網後坦承是為了高報酬才鋌而走險。警訊後，依違反毒品危害防制條例送辦並於近日起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，該名美國籍P嫌落網後向警方坦承，他透過網路認識一名素未謀面的境外人士，依指示前往柬埔寨向不認識的女子取得行李箱並攜帶來台。運毒集團不但支付全額旅費，還承諾事成後會提供高額報酬。在利益驅使下，P嫌便依照對方指示跨境運毒，所幸在邊境遭警方查獲。

李維佳指出，這種由境外人士遠端操控、分段交付的運毒模式，隱匿性高且意圖規避追查。運輸第一級毒品可處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者得併科新台幣3000萬元以下罰金，民眾切勿受不明人士利誘攜帶他人交付之物品入境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

牛皮紙板夾藏第一級毒品海洛英，重約2.3公斤。圖／航警局提供