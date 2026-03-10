快訊

西藏抗暴67週年燭光晚會 北市自由廣場現場有人丟擲煙霧彈

中央社／ 台北10日電

圖伯特（西藏）抗暴日67週年燭光晚會今晚在台北市自由廣場舉行，1名年輕男子突然在出席者演講時丟擲煙霧彈，隨即遭警方制止，並被帶回警局調查。

這場燭光晚會今晚7時在自由廣場舉行，立法委員吳沛憶沈伯洋、陳昭姿先後上台演講聲援。但在7時50分左右，這名身分不詳的年輕男子突然在現場丟擲煙霧彈，試圖干擾。

主辦單位表示，丟擲煙霧彈者是1名年約20歲的年輕人，而7日在台北舉行圖伯特抗暴日67週年大遊行時，也有類似情況發生，且過去相關活動也經常遇到類似騷擾。

主辦單位強調，「反對跨國鎮壓不是一個口號，它是真實發生的」。

台北市議員苗博雅對此表示，中國對台灣社會的滲透可能是越來越嚴重。這一次的事件除了要讓行為人依照法律負擔他相對應的責任之外，更重要的是要了解有沒有人指使他這麼做，或是基於什麼樣的原因讓他這樣子做。

沈伯洋 吳沛憶 苗博雅

