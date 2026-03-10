彰化3藥頭賣毒、吸毒害人不淺 判刑4年6月至9年11月

彰化縣葉姓、吳姓、陳姓三名藥頭民國113年間多次販售海洛因，警方獲報，報請彰化地檢署檢察官兵分三路搜索，查獲海洛因、安非他命數十包。彰化地方院依共同犯販賣第一級毒品罪，累犯，判處葉男應執行有期徒刑9年11月，吳女8年2月，陳男4年6月。可上訴。

判決書指出，葉男吸毒也販毒，供應海洛因給林男、王男、高男、陳男等人合計11次，約定在彰化市某醫院旁速食店內、超商內、遊藝場外等地方交貨，葉男還免費贈送毒品給陳男施用一次，無償轉讓毒品給吳女施用一次。

彰化地院審酌，葉男、吳女、陳男知道第一、二級毒品和禁藥不得非法販售、轉讓，無視於國家杜絕毒品的禁令，為牟私利販賣，葉男轉送他人施用而肇生施用毒器的來源，戕害國民身心健康，且葉男先前涉毒品案被判刑入獄，民國112年期滿假釋，未滿5年故意再犯，顯見不知記取教訓。

另考量他們三人販賣或轉讓的毒品數量、販賣的價格、犯後態度及自述智識程度。庭經濟生活，暨前科素行，彰化地院分別量處如所示之刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885