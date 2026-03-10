保二警以模型假槍調包真槍被抓包 稱精神不濟「誤繳」

保二總隊林姓員警本月7日被發現涉嫌以模型槍、假彈將真槍替換後返隊，繳回不久後就被值班員警清點發現異樣，立即向上回報，保二總隊報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，全案目前已繫屬司法偵查程序，而林員也在今天辦理離職。

據了解，員警班27期，任職保二第一大隊的林姓員警，今年3月7日下午執行巡邏勤務，勤務結束後未依規定繳還械彈，竟以PPQ模型槍與假彈11顆頂替，值班員警並發現林員將真槍與子彈藏在個人手提袋腰包內，所幸複查落實，機警發覺有異後，立即至其待勤室追查，已將槍彈全數追回，並未外流。

據悉，林員供稱，近期因家中有喪事導致精神不濟，誤繳仿真械彈情事，但林所繳仿真槍彈與實品就其顏色、外觀與重量等，仍有差異，且同時攜帶執勤的情形也十分不尋常，懷疑另有隱情，仍會深入調查釐清。

保二總隊表示秉持不枉縱、不包庇的態度，已將涉嫌觸法林員已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，全案目前已繫屬司法偵查程序，另此案發生前林員原即已提報告申請辭職，已在今天生效，大隊仍持續追查責任，並自檢依法究辦，同時嚴正要求所屬加強械彈清點與管理，並律定各級幹部強化落實監管械彈領繳及內部管理，避免類似情事再度發生，影響民眾觀感及機關形象。