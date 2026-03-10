快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

聽新聞
0:00 / 0:00

保二警以模型假槍調包真槍被抓包 稱精神不濟「誤繳」

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

保二總隊林姓員警本月7日被發現涉嫌以模型槍、假彈將真槍替換後返隊，繳回不久後就被值班員警清點發現異樣，立即向上回報，保二總隊報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，全案目前已繫屬司法偵查程序，而林員也在今天辦理離職。

據了解，員警班27期，任職保二第一大隊的林姓員警，今年3月7日下午執行巡邏勤務，勤務結束後未依規定繳還械彈，竟以PPQ模型槍與假彈11顆頂替，值班員警並發現林員將真槍與子彈藏在個人手提袋腰包內，所幸複查落實，機警發覺有異後，立即至其待勤室追查，已將槍彈全數追回，並未外流。

據悉，林員供稱，近期因家中有喪事導致精神不濟，誤繳仿真械彈情事，但林所繳仿真槍彈與實品就其顏色、外觀與重量等，仍有差異，且同時攜帶執勤的情形也十分不尋常，懷疑另有隱情，仍會深入調查釐清。

保二總隊表示秉持不枉縱、不包庇的態度，已將涉嫌觸法林員已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，全案目前已繫屬司法偵查程序，另此案發生前林員原即已提報告申請辭職，已在今天生效，大隊仍持續追查責任，並自檢依法究辦，同時嚴正要求所屬加強械彈清點與管理，並律定各級幹部強化落實監管械彈領繳及內部管理，避免類似情事再度發生，影響民眾觀感及機關形象。

保二總隊林姓員警本月7日被發現涉嫌以模型槍、假彈將真槍替換後返隊，繳回不久後就被值班員警清點發現異樣，立即向上回報，保二總隊報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。圖／聯合報系資料照
保二總隊林姓員警本月7日被發現涉嫌以模型槍、假彈將真槍替換後返隊，繳回不久後就被值班員警清點發現異樣，立即向上回報，保二總隊報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。圖／聯合報系資料照

檢察官

延伸閱讀

聲請沒收逾2.2億元不法所得 雲林檢環警破獲非法棄置營建廢棄物集團

2女從柬埔寨返台 下體藏海洛因球闖關被緝毒犬「嗅」出

全國屎缺第一名？彰化警察錢少事多升遷慢 議員促推動繁重加給

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

相關新聞

保二警以模型假槍調包真槍被抓包 稱精神不濟「誤繳」

保二總隊林姓員警本月7日被發現涉嫌以模型槍、假彈將真槍替換後返隊，繳回不久後就被值班員警清點發現異樣，立即向上回報，保二總隊報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，全案目前已繫屬司法偵查程序，而林員也在今天辦理離職。

對戰日本捷克輸贏太大…質疑中華隊打假球 無業男鞠躬「不敢了」

中華隊在世界棒球經典賽預賽戰績2勝2負，對日本隊以0比13落敗，隔天以14比0戰勝捷克隊，比較失分率未晉級8強。無業張姓男子上網貼文質疑中華隊打假球，今被刑事局通知到案，他稱輸贏比分落差太大才提出質疑，警詢後依誹謗罪函送。

影／金錢豹酒店董事長黃其俊今公祭 民間人士千人送行

位於台中市政府附近的知名酒店金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今天下午在市立殯儀館舉行公祭，不少民間好友、金錢豹集團創辦人袁昶平率逾百名集團員工、在地各界人士都來送王其俊最後一程。現場有許多年輕人聚集向喪家致意，場面相當哀傷。下午1點30分公祭，吸引了近千人到場致意，公祭結束後，遺體隨即送往東海火化場進行火化。

貼文「中華隊經典賽承認打假球？」 無業男到案稱「輸太多才質疑」

中華隊在世界棒球經典賽預賽打出2勝2負，無緣晉級8強，有網路貼文稱「中華隊承認打假球？」，刑事局稍早通知涉案張姓男子到案，他初步稱中華隊輸太多才提出質疑，警方將依社會秩序維護法、誹謗罪函送。

掌權21年「金錢豹董座」今公祭 逾百名員工送最後一程

掌權21年的台中知名的金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦公際，包括好友、金錢豹集團創辦人袁昶平率逾百名集團員工、在地各界人士都來送王其俊最後一程。

恐怖聯結車！衝撞員警還在林口街頭上演玩命關頭 駕駛2罪起訴

一名林姓半聯結車駕駛去年9月間，在國道上因車速過慢且超載遭國道公路警察趨前攔停。不料林男不僅拒絕停車，先在國道上意圖衝撞員警，再衝下交流道，於人車眾多的林口市區任意穿梭、加速，並二度試圖衝撞拔槍喝令停車的員警逃逸，直到3天後才就逮，新北地檢署依妨害公眾往來及加重妨害公務罪起訴這名恐怖駕駛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。