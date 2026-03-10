對戰日本捷克輸贏太大…質疑中華隊打假球 無業男鞠躬「不敢了」

中華隊在世界棒球經典賽預賽戰績2勝2負，對日本隊以0比13落敗，隔天以14比0戰勝捷克隊，比較失分率未晉級8強。無業張姓男子上網貼文質疑中華隊打假球，今被刑事局通知到案，他稱輸贏比分落差太大才提出質疑，警詢後依誹謗罪函送。

警方調查，無業50歲張姓男子昨在臉書社團「爆政公社公開版」貼文，稱「WBC中華隊承認打假球？」，有網友截圖上傳Threads，並標註中華職棒大聯盟會長蔡其昌，蔡留言「已經轉給刑事局」，中華職棒大聯盟宣傳推廣部副主任今中午12時許至刑事局提告誹謗罪。

刑事局偵四大隊第一隊比對網路公開資料，查出是張貼文，今下午1時許持通知書赴其新北市三重區住處帶回他。他坦承貼文，稱中華隊對戰日本、捷克，輸贏比分落差太大，他才會提出質疑，警詢後函送新北地檢署。

張離開刑事局時，媒體詢問貼文原因？他稱，比數差太多，14比0又13比0，就嚇到；媒體問是否繼續發文，他說「保證不會」、「對不起」，語畢兩度微微鞠躬；媒體追問是否仍認為打假球？他說「我不評論了」、「我不敢了」，對於是否下注，他表示自己是低收入戶，沒有錢。

刑警局表示，現今法治社會民眾享有憲法保障言論自由，惟網路資訊繁雜，謠言如同數位世界的病毒，未經查證發言無異是協助病毒擴散；呼籲民眾對資訊「先篩選、後傳遞」，切勿隨意杜撰或散布不實訊息，共同擔任網路秩序守護者，維持環境純淨。

