快訊

掌權21年「金錢豹董座」今公祭 逾百名員工送最後一程

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

掌權21年的台中知名的金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦公際，包括好友、金錢豹集團創辦人袁昶平率逾百名集團員工、在地各界人士都來送王其俊最後一程。

金錢豹酒店位於台中市西屯區台灣大道上，可以說是台中知名的地標之一；創辦人為袁昶平，早期打下江山後，事業版圖橫跨教育、餐飲與房產，後退居幕後，2005年由王其俊擔任總裁一職，金錢豹酒店在王其俊經營下，從娛樂場所，轉型為中部最具指標性的高檔酒店。金錢豹1樓到4樓分別為舞廳、禮服店KTV、大眾KTV、高級禮服店，涵蓋客群非常廣泛。

王其俊在上個月26日驚傳病逝，今天下午1時30分在市立殯儀館舉辦公祭，袁昶平率金錢豹逾百名員工將出席，現場也有見到許多年輕人致意，氣氛凝重哀傷。待儀式結束之後，王其俊遺體將送到東海火化場火化。

「金錢豹酒店」。圖／聯合報系資料照片
金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦告別式，逾百名集團員工到場送王其俊最後一程。記者趙容萱／攝影
金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦告別式，逾百名集團員工到場送王其俊最後一程。記者趙容萱／攝影
金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦告別式，逾百名集團員工到場送王其俊最後一程。記者趙容萱／攝影
KTV 台灣大道 台中

相關新聞

恐怖聯結車！衝撞員警還在林口街頭上演玩命關頭 駕駛2罪起訴

一名林姓半聯結車駕駛去年9月間，在國道上因車速過慢且超載遭國道公路警察趨前攔停。不料林男不僅拒絕停車，先在國道上意圖衝撞員警，再衝下交流道，於人車眾多的林口市區任意穿梭、加速，並二度試圖衝撞拔槍喝令停車的員警逃逸，直到3天後才就逮，新北地檢署依妨害公眾往來及加重妨害公務罪起訴這名恐怖駕駛。

千萬超跑藍寶堅尼「小牛」國道自撞中央分隔島 疑輾壓異物失控

國道1號位於苗栗縣銅鑼路段，今天上午11點左右發生一起千萬超跑自撞護欄事故，黃姓男子獨自駕駛藍寶堅尼「小牛」準備到台中參加車聚時，行經事故地點時疑輾壓到異物，導致車子失控自撞中央分隔島，幸黃男未受傷也未波及其他車輛。

「飛燕號」涉史上最大宗安毒走私 毒梟求輕判互咬幕後金主栽了

「飛燕號」貨輪2023年8月自海上接應市價23億、重1.2噸的安毒及百餘公斤K毒來台，被檢警在高雄港碼頭查獲，主嫌李建良一審判處無期徒刑，他後來供出共犯，二審從輕改判17年，被李建良供出的李姓幕後金主，事後也被檢警查緝到案，高雄地院依運輸二級毒品罪判刑15年。

光復鄉長林清水交保只說兩字 友人抱屈：中央搞好就不會有問題

花蓮縣光復鄉長林清水因過失致死等罪遭到起訴，以百萬元交保，今天在妻子及親友陪同下，配戴電子手環步出法院，對於遭求處10年重刑，他只說「謝謝」，但友人為他抱不平，表示「中央有搞好就不會有這種問題。」

貼文「中華隊經典賽承認打假球？」 無業男到案稱「輸太多才質疑」

中華隊在世界棒球經典賽預賽打出2勝2負，無緣晉級8強，有網路貼文稱「中華隊承認打假球？」，刑事局稍早通知涉案張姓男子到案，他初步稱中華隊輸太多才提出質疑，警方將依社會秩序維護法、誹謗罪函送。

