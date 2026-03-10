恐怖聯結車！衝撞員警還在林口街頭上演玩命關頭 駕駛2罪起訴

一名林姓半聯結車駕駛去年9月間，在國道上因車速過慢且超載遭國道公路警察趨前攔停。不料林男不僅拒絕停車，先在國道上意圖衝撞員警，再衝下交流道，於人車眾多的林口市區任意穿梭、加速，並二度試圖衝撞拔槍喝令停車的員警逃逸，直到3天後才就逮，新北地檢署依妨害公眾往來及加重妨害公務罪起訴這名恐怖駕駛。

起訴指出，去年9月9日下午4時許，林男駕駛一輛自用半聯結車，遺言國道一號泰山往林口方向行駛，當行經南向39.4公里處，為國道巡邏員警發現上述違規，於是駕車開啟警示燈及鳴笛上前加以攔停。

林男見警非但未停車，還以先向左行駛再驟然橫切到最外側車道，意圖衝撞員警的方式危險駕駛，接著竄入林口交流道，於林口市區道路上瘋狂穿梭、任意變換車道及加速逃逸。

最後警方於林口公園路、仁愛路口，趁停等紅燈時攔停林男，但林男仍試圖衝撞員警及現場其他車輛，逼得員警不得不拔槍喝令其停車，不料林男竟繼續向旁逃離現場，直到3天後才為警逮捕到案。