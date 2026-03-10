千萬超跑藍寶堅尼「小牛」國道自撞中央分隔島 疑輾壓異物失控

國道1號位於苗栗縣銅鑼路段，今天上午11點左右發生一起千萬超跑自撞護欄事故，黃姓男子獨自駕駛藍寶堅尼「小牛」準備到台中參加車聚時，行經事故地點時疑輾壓到異物，導致車子失控自撞中央分隔島，幸黃男未受傷也未波及其他車輛。

據了解，今天上午10點58分國道警方接獲報案，指稱國道1號南下138公里、銅鑼交流道附近，發生1起跑車自撞事故，肇事車輛打橫停在中線與外線車道上，男駕駛未受傷，也沒發生後車追撞。

國道警方表示，肇事駕駛黃男（34歲）於上述時、地因不明原因自撞內側護欄肇事，無人受傷也未波及其他車輛，黃男酒測值為0，現場於11點39分排除。

黃男說，上午他獨自從北部開著俗稱「小牛」的橘色Lamborghini跑車，準備前往台中市麗寶樂園的國際賽車場，參加車友聚會，當時天空下著毛毛細雨，視線良好，行駛在內線車道時，疑似輾壓到異物，車子才失控，左側車身擦撞中央分隔島護欄，造成2顆輪胎和鋼圈刮損、車身也輕微刮痕。

由於事故車輛為超跑、顏色鮮豔，後方車輛見狀紛紛減速閃避，深怕不小心碰撞，恐怕會賠償大筆修車費。國道警方也呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保自身用路安全。