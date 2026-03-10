快訊

撞殘騎士被求償835萬男火速贈妻竹北千萬房 他稱「借名返還」法官不信

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹鍾姓男子因車禍造成騎士重傷，田姓騎士求償約835萬元，但鍾男在事故後將名下竹北千萬房產贈與妻子，而扣除保險理賠3百萬與部分存款後，鍾男名下財產已不足以清償債務，被害人認為是刻意脫產提告。新竹地方法院審理後認定該贈與行為已影響債權保障，判決撤銷贈與並塗銷所有權移轉登記，房產須回復登記為鍾男所有，全案可上訴。

判決指出，鍾男於2024年1月在竹北市興隆路與嘉豐南路的路口，未依號誌左轉與機車發生碰撞，造成田姓騎士胸主動脈剝離、多處骨折等嚴重傷勢，田男手術後仍需長期治療與復健，但歷經2年休養，左下肢仍無法承重，左髖關節活動角度明顯受限，無法久站或行走，至今需依賴輪椅行動，造成嚴重身心痛苦。事故鑑定認定鍾男未依號誌行駛為肇事原因，騎士無肇事因素。

田男指出，事故後他提起刑事附帶民事訴訟求償約835萬元，並聲請假扣押，但發現鍾男在同年7月26日將名下竹北千萬房屋與土地以「夫妻贈與」名義移轉給妻子，並於8月9日完成登記。扣除保險理賠300萬元與部分存款後，鍾男名下財產已不足以清償債務，鍾男更自述每月僅有1萬元老人年金收入、配偶有身心障礙，因此無力賠償等，懷疑是為逃避賠償而脫產，因此提起撤銷贈與訴訟。

鍾男則稱，該房屋原本就是妻子與兒子出資購買，只是借名登記在他名下，後來只是返還真正所有人，並非詐害債權。

法院認為，該房屋購置係家庭共同決策，無法證明存在借名登記關係。且鍾男在車禍事故發生後，將名下主要不動產無償贈與配偶，確實減少可供債權人受償的財產，已影響債權保障。因此依民法第244條規定，判決撤銷鍾男與妻子間的贈與行為及所有權移轉登記，並命妻子須塗銷登記，回復為鍾男所有，全案可上訴。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

