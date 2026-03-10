快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

9億創投CEO雙屍案 混用毒品過量致死 藥頭等3人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

9億創投CEO陳男與美甲師曾女陳屍信義區豪宅雙屍命案，台北地檢署查出，死者混用毒品過量致死，藥頭23歲蘇玟云、送藥的男友24歲謝承諳及39歲藥頭鍾濠陽等3人分別涉轉讓愷他命，及販賣搖頭丸、哈密瓜錠、Ｇ水，違反毒品危害防制條例、犯藥事法起訴。

檢警追查，37歲陳男為創投公司執行長，公司登記資本額9億元，住在北市信義區永吉路的社區大樓，且為知名台商「粉盒大王」第二代，2025年10月25日晚間，陳男與從事美容業25歲曾女被陳男父親發現均陳屍屋內客廳，衣著完整、身體冰冷僵硬。

北檢追查雙屍命案，從死者手機送數位採證及調閱監視器分析比對，追查毒物來源，查出蘇等人涉販毒給陳男，去年11月間搜索、拘提3人到案，經複訊後檢方諭知蘇30萬交保、鍾20萬交保，謝5萬元交保，均限制出境出海。

起訴指出，蘇玟云涉嫌和朋友陳男談妥轉讓愷咖命細節，並在10月22日深夜10時許指派謝承諳騎機車送毒到豪宅大廳內轉讓20公克愷咖命給陳男。2天後，10月24日晚上6時許，蘇玟云協助陳男聯繫鍾濠陽，陳男、鍾洽談買賣細節後，陳男當晚7時許開車載著曾女到虎林街與鍾會面，鍾涉以2萬4千元販賣搖頭丸30顆、含甲基安非他命的哈密瓜錠5顆、含第二級毒品GHB（伽瑪羥基丁酸）的瓶裝液體「Ｇ水」500毫升給陳男。

檢方查出，陳男因混合使用Ｇ水、愷他命、酒精，毒性加成作用，引起中樞神經抑制休克而死亡；曾女則使用Ｇ水過量，引起中毒中樞神經抑制休克死亡陳屍豪宅。

檢方認定，死者均是成年人也均有施用毒品經驗，本於自我判斷決意投入施用毒品風險，混用並過量致死，應就施用毒品死亡的結果自我負責，被告等人對死亡結果欠缺可罰性，僅成立轉讓禁藥罪。

蘇、謝涉轉讓第三級毒品罪及藥事法轉讓禁藥罪；蘇涉幫助施用第二級毒品罪，鍾涉藥事法販賣偽藥、禁藥及毒品危害防制條例販賣第二、第三級毒品罪嫌。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，警方懷疑施用毒品致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子、謝姓男子及鍾姓男子，查扣毒品。記者李奕昕／翻攝
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，警方懷疑施用毒品致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子、謝姓男子及鍾姓男子，查扣毒品。記者李奕昕／翻攝

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，蘇姓女子涉轉讓毒品等罪嫌起訴。記者李奕昕／翻攝
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，蘇姓女子涉轉讓毒品等罪嫌起訴。記者李奕昕／翻攝

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，鍾姓男子涉販賣毒品等罪起訴。記者李奕昕／翻攝
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，鍾姓男子涉販賣毒品等罪起訴。記者李奕昕／翻攝

毒品

延伸閱讀

影／高雄取締毒駕大執法 男子車速忽快忽慢露馬腳

堰塞湖洪災光復鄉長林清水涉廢弛職務遭求刑10年 百萬元交保理由曝光

高雄女和男友投宿摩鐵喪命 男友急報警..現場發現毒煙彈

萬華殺人案疑爭風吃醋引發…死者前女友乾哥羈押禁見 上囚車畫面曝

相關新聞

光復鄉長林清水交保只說兩字 友人抱屈：中央搞好就不會有問題

花蓮縣光復鄉長林清水因過失致死等罪遭到起訴，以百萬元交保，今天在妻子及親友陪同下，配戴電子手環步出法院，對於遭求處10年重刑，他只說「謝謝」，但友人為他抱不平，表示「中央有搞好就不會有這種問題。」

9億創投CEO雙屍案 混用毒品過量致死 藥頭等3人起訴

9億創投CEO陳男與美甲師曾女陳屍信義區豪宅雙屍命案，台北地檢署查出，死者混用毒品過量致死，藥頭23歲蘇玟云、送藥的男友24歲謝承諳及39歲藥頭鍾濠陽等3人分別涉轉讓愷他命，及販賣搖頭丸、哈密瓜錠、Ｇ水，違反毒品危害防制條例、犯藥事法起訴。

堰塞湖洪災光復鄉長林清水涉廢弛職務遭求刑10年 百萬元交保理由曝光

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流釀成洪災，造成19死5失聯，鄉長林清水昨因災前忙著餐敘、植牙，昨被依公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑10年。70歲的林清水遭起訴後獲100萬元交保，花蓮地院今天說明，為保障被告辯護權益，裁定交保並限制住居，須配戴電子腳鐐。

萬華殺人案疑爭風吃醋引發…死者前女友乾哥羈押禁見 上囚車畫面曝

台北市萬華區8日凌晨發生殺人案，男子曾明承陪同李姓乾妹與張姓前男友談復合，過程中因爆口角，曾男涉持水果刀刺死張男，台北地檢署拘提曾男等4人到案，但在場人均說不清楚死者為何被刺，檢方認為曾男有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，李女被依毒品等罪5萬交保。

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

知名麻辣火鍋店滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層轉匯洗錢，掩飾非法贓款，台北地檢署昨依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴十八人，對蔡具體求刑十年，其餘人求刑一至四年不等徒刑。

毒駕害命 出門買消夜 3寶媽斷魂

楊姓男子七日晚間駕車在高雄中安路追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治，陳姓女子與九歲女兒輕微挫傷；警方在他車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，市長深夜在臉書回應「毒駕不能容忍」，市警局昨晚起連三天規畫專案取締。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。