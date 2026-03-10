9億創投CEO雙屍案 混用毒品過量致死 藥頭等3人起訴

9億創投CEO陳男與美甲師曾女陳屍信義區豪宅雙屍命案，台北地檢署查出，死者混用毒品過量致死，藥頭23歲蘇玟云、送藥的男友24歲謝承諳及39歲藥頭鍾濠陽等3人分別涉轉讓愷他命，及販賣搖頭丸、哈密瓜錠、Ｇ水，違反毒品危害防制條例、犯藥事法起訴。

檢警追查，37歲陳男為創投公司執行長，公司登記資本額9億元，住在北市信義區永吉路的社區大樓，且為知名台商「粉盒大王」第二代，2025年10月25日晚間，陳男與從事美容業25歲曾女被陳男父親發現均陳屍屋內客廳，衣著完整、身體冰冷僵硬。

北檢追查雙屍命案，從死者手機送數位採證及調閱監視器分析比對，追查毒物來源，查出蘇等人涉販毒給陳男，去年11月間搜索、拘提3人到案，經複訊後檢方諭知蘇30萬交保、鍾20萬交保，謝5萬元交保，均限制出境出海。

起訴指出，蘇玟云涉嫌和朋友陳男談妥轉讓愷咖命細節，並在10月22日深夜10時許指派謝承諳騎機車送毒到豪宅大廳內轉讓20公克愷咖命給陳男。2天後，10月24日晚上6時許，蘇玟云協助陳男聯繫鍾濠陽，陳男、鍾洽談買賣細節後，陳男當晚7時許開車載著曾女到虎林街與鍾會面，鍾涉以2萬4千元販賣搖頭丸30顆、含甲基安非他命的哈密瓜錠5顆、含第二級毒品GHB（伽瑪羥基丁酸）的瓶裝液體「Ｇ水」500毫升給陳男。

檢方查出，陳男因混合使用Ｇ水、愷他命、酒精，毒性加成作用，引起中樞神經抑制休克而死亡；曾女則使用Ｇ水過量，引起中毒中樞神經抑制休克死亡陳屍豪宅。

檢方認定，死者均是成年人也均有施用毒品經驗，本於自我判斷決意投入施用毒品風險，混用並過量致死，應就施用毒品死亡的結果自我負責，被告等人對死亡結果欠缺可罰性，僅成立轉讓禁藥罪。

蘇、謝涉轉讓第三級毒品罪及藥事法轉讓禁藥罪；蘇涉幫助施用第二級毒品罪，鍾涉藥事法販賣偽藥、禁藥及毒品危害防制條例販賣第二、第三級毒品罪嫌。

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，警方懷疑施用毒品致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子、謝姓男子及鍾姓男子，查扣毒品。記者李奕昕／翻攝

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，蘇姓女子涉轉讓毒品等罪嫌起訴。記者李奕昕／翻攝