光復鄉長林清水交保只說兩字 友人抱屈：中央搞好就不會有問題

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣光復鄉長林清水因過失致死等罪遭到起訴，以百萬元交保，今天在妻子及親友陪同下，配戴電子手環步出法院，對於遭求處10年重刑，他只說「謝謝」，但友人為他抱不平，表示「中央有搞好就不會有這種問題。」

林清水因馬太鞍溪洪患遭檢警偵辦，自今年1月15日羈押至今，昨天起訴後，花蓮地方法院接押庭裁定百萬元交保，因科技監控設備需測試，直到今天上午9時30分才戴著電子手環步出法院。

林清水戴口罩、鴨舌帽，神情顯得有點憔悴，對媒體詢問會不會覺得委屈、會不會回公所上班等，僅低調說「謝謝」，緊牽著妻子的手一路走上車離開。

同行一名多年好友忍不住為林抱屈，說該做的都有做，「中央有搞好就不會有這種問題」，「沒有開口堤就不會淹水啦」，媒體詢問是否認為縣長、縣府該負責任？則回應「沒有」。

70歲的林清水的鄉長任期已是第二任，檢方指控他在去年9月23日堰塞湖災前忙著餐敘、植牙，未落實撤離，還捏造撤離人數，昨依公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑10年，同案被告鄉公所祕書張源寶、民政課長王詠濬求刑9年。

花蓮光復鄉長林清水獲百萬元交保，今天牽著妻子的手步出花蓮地院，對媒體詢問只說「謝謝」。圖／民眾提供
花蓮光復鄉長林清水獲百萬元交保，今天牽著妻子的手步出花蓮地院，對媒體詢問只說「謝謝」。圖／民眾提供

