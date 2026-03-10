聽新聞
0:00 / 0:00
光復鄉長林清水交保只說兩字 友人抱屈：中央搞好就不會有問題
花蓮縣光復鄉長林清水因過失致死等罪遭到起訴，以百萬元交保，今天在妻子及親友陪同下，配戴電子手環步出法院，對於遭求處10年重刑，他只說「謝謝」，但友人為他抱不平，表示「中央有搞好就不會有這種問題。」
林清水因馬太鞍溪洪患遭檢警偵辦，自今年1月15日羈押至今，昨天起訴後，花蓮地方法院接押庭裁定百萬元交保，因科技監控設備需測試，直到今天上午9時30分才戴著電子手環步出法院。
林清水戴口罩、鴨舌帽，神情顯得有點憔悴，對媒體詢問會不會覺得委屈、會不會回公所上班等，僅低調說「謝謝」，緊牽著妻子的手一路走上車離開。
同行一名多年好友忍不住為林抱屈，說該做的都有做，「中央有搞好就不會有這種問題」，「沒有開口堤就不會淹水啦」，媒體詢問是否認為縣長、縣府該負責任？則回應「沒有」。
70歲的林清水的鄉長任期已是第二任，檢方指控他在去年9月23日堰塞湖災前忙著餐敘、植牙，未落實撤離，還捏造撤離人數，昨依公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑10年，同案被告鄉公所祕書張源寶、民政課長王詠濬求刑9年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。