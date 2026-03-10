快訊

堰塞湖洪災光復鄉長林清水涉廢弛職務遭求刑10年 百萬元交保理由曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流釀成洪災，造成19死5失聯，鄉長林清水昨因災前忙著餐敘、植牙，昨被依公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑10年。70歲的林清水遭起訴後獲100萬元交保，花蓮地院今天說明，為保障被告辯護權益，裁定交保並限制住居，須配戴電子腳鐐。

檢方查出，去年9月21日林業及自然保育署花蓮分署發布土石流黃色警戒，建議撤離影響範圍內弱勢族群，下午3時光復鄉公所與中央應變中心會議擴大影響範圍到全鄉10村，林清水在宜蘭參訪未參加，是由祕書張源寶視訊與會。

林清水雖於21日下午4時許返回光復，但當晚6時與中央災變中心再次開會，林和張源寶兩人都沒有參加，反而宴請軍方支援救災人員餐訊。

離譜的是，隔天9月22日一早林保署發布紅色警戒，建議立即強制撤離，鄉公所照常辦理民防團訓練，延誤撤離，林清水還指示僅針對大馬村香草社區、大平村二鄰及東富村阿陶莫部落等少數區域強制撤離，並由民政課長王詠濬登入系統虛構撤離數據，22日下午2時35分，林清水到鳳林鎮某牙醫診所植牙。

檢方認為林清水等人廢弛職務釀災，也涉嫌虛報撤離人數，今年1月發動搜索，林清水訊後聲押獲准，張源寶、王詠濬分別以20萬元及15萬元交保，搭配電子監控、限制住居及出境出海。檢方昨天起訴，對林清水求刑10年，張、王各9年

原本羈押中的林清水，經花蓮地院院接押庭裁定交保。院方今天說明，此案已由檢察官偵查終結，偵查中經檢察官聲押獲准後，檢察官未再訊問被告，也沒有再聲請延查羈押，因此裁定以具保、限制住居、限制出境、出海及科技監控方式替代羈押處分，確保其日後到庭。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水昨遭檢方求處有期徒刑10年。本報資料照
去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，起訴求刑10年。法院昨晚開庭，裁定林清水100萬元交保。記者王思慧／攝影
過失致死 馬太鞍溪

相關新聞

萬華殺人案疑爭風吃醋引發…死者前女友乾哥羈押禁見 上囚車畫面曝

台北市萬華區8日凌晨發生殺人案，男子曾明承陪同李姓乾妹與張姓前男友談復合，過程中因爆口角，曾男涉持水果刀刺死張男，台北地檢署拘提曾男等4人到案，但在場人均說不清楚死者為何被刺，檢方認為曾男有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，李女被依毒品等罪5萬交保。

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

知名麻辣火鍋店滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層轉匯洗錢，掩飾非法贓款，台北地檢署昨依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴十八人，對蔡具體求刑十年，其餘人求刑一至四年不等徒刑。

毒駕害命 出門買消夜 3寶媽斷魂

楊姓男子七日晚間駕車在高雄中安路追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治，陳姓女子與九歲女兒輕微挫傷；警方在他車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，市長深夜在臉書回應「毒駕不能容忍」，市警局昨晚起連三天規畫專案取締。

冷眼集／毒駕「隨機殺人」 執法後知後覺

高雄市上周末晚間傳出毒駕撞人致死案，李姓女子外出買消夜不幸遭逢意外，三名年幼小孩從此沒了母親，家屬哀痛請求市長陳其邁正視，警方隨即連續三天祭出專案執法；毒駕如同「隨機殺人」，執法不應後知後覺，才能讓人民免於不幸。

闖總統府亮刀嗆殺共產黨檢方聲押 法官駁回

65歲李姓男子今凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，憲兵奪刀將他壓制，交由警方帶回調查，依恐嚇公眾危安罪移送台北地檢署複訊，檢察官訊後聲請羈押，台北地院審查，晚間駁回聲請，諭知李請回。

