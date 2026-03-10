堰塞湖洪災光復鄉長林清水涉廢弛職務遭求刑10年 百萬元交保理由曝光

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流釀成洪災，造成19死5失聯，鄉長林清水昨因災前忙著餐敘、植牙，昨被依公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑10年。70歲的林清水遭起訴後獲100萬元交保，花蓮地院今天說明，為保障被告辯護權益，裁定交保並限制住居，須配戴電子腳鐐。

檢方查出，去年9月21日林業及自然保育署花蓮分署發布土石流黃色警戒，建議撤離影響範圍內弱勢族群，下午3時光復鄉公所與中央應變中心會議擴大影響範圍到全鄉10村，林清水在宜蘭參訪未參加，是由祕書張源寶視訊與會。

林清水雖於21日下午4時許返回光復，但當晚6時與中央災變中心再次開會，林和張源寶兩人都沒有參加，反而宴請軍方支援救災人員餐訊。

離譜的是，隔天9月22日一早林保署發布紅色警戒，建議立即強制撤離，鄉公所照常辦理民防團訓練，延誤撤離，林清水還指示僅針對大馬村香草社區、大平村二鄰及東富村阿陶莫部落等少數區域強制撤離，並由民政課長王詠濬登入系統虛構撤離數據，22日下午2時35分，林清水到鳳林鎮某牙醫診所植牙。

檢方認為林清水等人廢弛職務釀災，也涉嫌虛報撤離人數，今年1月發動搜索，林清水訊後聲押獲准，張源寶、王詠濬分別以20萬元及15萬元交保，搭配電子監控、限制住居及出境出海。檢方昨天起訴，對林清水求刑10年，張、王各9年

原本羈押中的林清水，經花蓮地院院接押庭裁定交保。院方今天說明，此案已由檢察官偵查終結，偵查中經檢察官聲押獲准後，檢察官未再訊問被告，也沒有再聲請延查羈押，因此裁定以具保、限制住居、限制出境、出海及科技監控方式替代羈押處分，確保其日後到庭。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水昨遭檢方求處有期徒刑10年。本報資料照