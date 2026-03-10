婦人遇詐要匯款被勸阻 怨警：不要查那麼多我會被罵死

台中一名婦人日前在網路認識男網友誘使她投資，婦人到銀行謊稱要匯款給女兒，行員查覺有異報案，清水警分局員警到場關心詢問時，婦人一度不耐對警說「不要查那麼多，我真的會被罵死」，在員警耐心解說下，婦人才相信自己遇到詐騙，打消匯款念頭。

清水區一名婦人在網路上認識男網友，對方透過社群軟體每日噓寒問暖、關心生活，雙方互動一段時間後逐漸建立信任關係。男網友隨後向婦人介紹投資虛擬貨幣的管道，聲稱自己透過該投資平台獲利頗豐，並邀請婦人加入所謂的「投資群組」，群組內成員不時分享獲利截圖與投資成果，營造投資熱絡的氛圍，使婦人信以為真。

婦人在對方不斷遊說下逐漸心動，準備投資一筆金額期望拿回40萬元獲利，她日前到銀行欲匯10萬元至對方指定帳戶辦理客戶升等才能一次領回。為避免銀行詢問，婦人向行員說女兒急需用錢才要匯款，希望盡快完成手續。行員在受理匯款時，發現收款帳戶戶名與婦人女兒姓名並不相符，進一步關懷詢問時，婦人言詞顯得有些閃爍，行員察覺可能涉及詐騙情形，通報警方到場協助。

台中市清水警分局清水所員警獲報後到銀行了解情況，耐心詢問婦人匯款原因並建議可先致電女兒確認，婦人一度顯得緊張與抗拒，向警方表示「你們不要問那麼多，我真的會被罵死，我又沒匯很多。」

在婦人同意下，警方檢視其手機對話內容，發現婦人與該名男網友的聊天紀錄中，對方多次傳送虛擬貨幣投資資訊及獲利畫面截圖，看似熱絡的投資實際上多為詐騙集團自導自演。員警告知這是典型的「假投資詐騙」手法，婦人這才驚覺可能遭遇詐騙，並反問「這有辦法查到嗎」，婦人才說，她之前投資一筆錢由幣商取走，並獲利約40多萬，但需要再匯10萬元升等VIP客戶才能全數領回。