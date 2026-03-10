聽新聞
萬華殺人案疑爭風吃醋引發 死者前女友乾哥羈押禁見 上囚車畫面曝

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

台北市萬華區8日凌晨發生殺人案，男子曾明承陪同李姓乾妹與張姓前男友談復合，過程中因爆口角，曾男涉持水果刀刺死張男，台北地檢署拘提曾男等4人到案，但在場人均說不清楚死者為何被刺，檢方認為曾男有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，李女被依毒品等罪5萬交保。

49歲張姓男子昨凌晨由江姓男子開車，前往萬華青年路找前女友李女，曾明承當時也在場，雙方在李女住處外談感情復合時，過程中爆口角拉扯，張男左肩被人持水果刀刺傷。

案發後，曾明承與李女等人搭計程車離開，江男則自行開車離去，警方獲報趕抵現場，見張男倒臥於地，送醫不治，檢警從李女住處查扣疑似作案的水果刀，調閱監視器鎖定曾男等4人涉案。李女供稱與張男分手，但張男欲復合，雙方因此相約談判，過程中爆拉扯；曾男則說是張男先持刀攻擊，自己沒拿刀。

李女稱曾明承是她「乾哥」，但張男疑不滿兩人過從甚密，懷疑另結新歡，因此借題發揮，警方認定曾男行凶，依殺人罪移送，警方另從李女身上搜出安非他命4包、海洛因1包及「喪屍煙彈」1顆，一併依毒品罪送辦。

男子曾明承（左）涉持刀殺死張姓男子，被法院裁定羈押。記者張宏業／攝影
男子曾明承（左）涉持刀殺死張姓男子，被法院裁定羈押。記者張宏業／攝影

