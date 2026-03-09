闖總統府亮刀嗆殺共產黨檢方聲押 法官駁回

知名麻辣火鍋店滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層轉匯洗錢，掩飾非法贓款，台北地檢署昨依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴十八人，對蔡具體求刑十年，其餘人求刑一至四年不等徒刑。

2026-03-10 00:00