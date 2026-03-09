快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

闖總統府亮刀嗆殺共產黨檢方聲押 法官駁回

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

65歲李姓男子今凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，憲兵奪刀將他壓制，交由警方帶回調查，依恐嚇公眾危安罪移送台北地檢署複訊，檢察官訊後聲請羈押，台北地院審查，晚間駁回聲請，諭知李請回。

李姓男子下午在中正一分局偵查隊戒護下抵達台北地檢署，媒體記者問他為何自稱「神明的使者」？總統府有共產黨嗎？李不發一語。

檢警調查，李今天凌晨從基隆搭計程車前往總統府，2時50分許涉持水果刀闖入總統府前廣場，現場第一時間依標準作業程序迅速應處，壓制男子，無人受傷，府區安全無虞，全案依恐嚇公眾危安罪嫌移送法辦。

警方調查，李先前並無陳情紀錄，他自稱「神明派來的使者」，言詞偏激嗆聲「要殺中國共產黨」，搭載槂的計程車司機作證表示，李在車上並無異常言行。

總統府外觀。圖／聯合報系資料照片
總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

男子持刀闖總統府叫囂 總統府：警衛即刻壓制、無人受傷

指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

車前死角…公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

2女從柬埔寨返台 下體藏海洛因球闖關被緝毒犬「嗅」出

黃姓、姚姓女子分別從柬埔寨搭機返台時，都在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關。黃女見緝毒犬近身神情緊張漏餡，姚女靠牆受檢神急自若，但緝毒犬嗅聞牆面後「坐下」，行跡敗露。警方偵查後，依違反毒品危害防制條例將兩人移送法辦。

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

65歲李姓男子3月9日從基隆搭計程車到總統府，涉嫌在管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦，台北地檢署檢察官訊問後，認定犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

花蓮洪災 光復鄉長遭訴 求刑10年

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年九月洪災釀十九死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，昨依刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑十年。鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬涉犯同罪求刑九年。

光復鄉長起訴 花檢：會持續向上偵辦

馬太鞍溪洪災檢方起訴光復鄉長林清水等人並求處重刑，縣府昨表示尊重司法，但指當時撤離數瞬間暴增疏散難度高，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，無助於防災改革。藍營民代則質疑為何只起訴鄉公所人員，中央難道沒有疏失？

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

知名麻辣火鍋店滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層轉匯洗錢，掩飾非法贓款，台北地檢署昨依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴十八人，對蔡具體求刑十年，其餘人求刑一至四年不等徒刑。

闖總統府亮刀嗆殺共產黨檢方聲押 法官駁回

