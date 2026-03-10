快訊

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

知名滿堂紅麻辣火鍋店負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，遭檢方聲押禁見、起訴求刑10年。本報資料照片

知名麻辣火鍋店滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層轉匯洗錢，掩飾非法贓款，台北地檢署昨依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴十八人，對蔡具體求刑十年，其餘人求刑一至四年不等徒刑。

檢方指控，蔡利用公司人頭帳戶多層洗錢，還企圖提供營造契約躲避銀行風險控管；蔡的表弟雷智翔（台灣森源公司登記負責人）、私廚餐廳金華苑實際負責人詹軒文、旺宏公司負責人莊金鵬、旺宏公司會計牟得真、釧瓏兼仜川公司負責人何居易等十人，均求刑四年；蔡的員工黃嘉琪、張純睿求刑二年；陳佳錡等五人提供個人資料幫助詐團洗錢，均求刑一年。

羈押中蔡閔如與雷智翔另涉與他人盜刷信用卡出金，蔡閔如、牟得真、何居易涉違反商業會計法，北檢分案續行追查，四人今天移審法院，檢方建請續行羈押。

起訴指出，蔡閔如涉從二○二五年七月起和不詳詐團合作，從事提領、收受詐騙贓款、回流款項等工作，旺宏會計牟得真引薦金華苑負責人詹軒文及旺宏負責人莊金鵬、釧瓏兼仜川公司負責人何居易認識蔡，並將公司開立的銀行帳戶用來洗錢。

檢方查出，蔡閔如負責聯繫詐團機房，掌握贓款匯入時點，預先取得前一層金流人頭帳戶申辦人、詐欺被害人證件，指示員工製作「假合約」躲避調查；林思吟、陳韋翰、陳佳錡、鍾勝全、黎治宏等五人則擔任公司人頭負責人，將公司帳戶提供給洗錢集團。

去年四至八月間，詐團以假投資、假檢警手法詐騙得手五二八七萬二四八四元，蔡閔如指示黃嘉琪等人將贓款層層轉入洗錢帳戶，也指示將詐欺款項轉存到指定公司、個人帳戶，或車手臨櫃轉匯、提領贓款給詐團。

2女從柬埔寨返台 下體藏海洛因球闖關被緝毒犬「嗅」出

黃姓、姚姓女子分別從柬埔寨搭機返台時，都在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關。黃女見緝毒犬近身神情緊張漏餡，姚女靠牆受檢神急自若，但緝毒犬嗅聞牆面後「坐下」，行跡敗露。警方偵查後，依違反毒品危害防制條例將兩人移送法辦。

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

65歲李姓男子3月9日從基隆搭計程車到總統府，涉嫌在管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦，台北地檢署檢察官訊問後，認定犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

花蓮洪災 光復鄉長遭訴 求刑10年

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年九月洪災釀十九死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，昨依刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑十年。鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬涉犯同罪求刑九年。

光復鄉長起訴 花檢：會持續向上偵辦

馬太鞍溪洪災檢方起訴光復鄉長林清水等人並求處重刑，縣府昨表示尊重司法，但指當時撤離數瞬間暴增疏散難度高，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，無助於防災改革。藍營民代則質疑為何只起訴鄉公所人員，中央難道沒有疏失？

闖總統府亮刀嗆殺共產黨檢方聲押 法官駁回

65歲李姓男子今凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，憲兵奪刀將他壓制，交由警方帶回調查，依恐嚇公眾危安罪移送台北地檢署複訊，檢察官訊後聲請羈押，台北地院審查，晚間駁回聲請，諭知李請回。

