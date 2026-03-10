滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

知名滿堂紅麻辣火鍋店負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，遭檢方聲押禁見、起訴求刑10年。本報資料照片

知名麻辣火鍋店滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層轉匯洗錢，掩飾非法贓款，台北地檢署昨依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴十八人，對蔡具體求刑十年，其餘人求刑一至四年不等徒刑。

檢方指控，蔡利用公司人頭帳戶多層洗錢，還企圖提供營造契約躲避銀行風險控管；蔡的表弟雷智翔（台灣森源公司登記負責人）、私廚餐廳金華苑實際負責人詹軒文、旺宏公司負責人莊金鵬、旺宏公司會計牟得真、釧瓏兼仜川公司負責人何居易等十人，均求刑四年；蔡的員工黃嘉琪、張純睿求刑二年；陳佳錡等五人提供個人資料幫助詐團洗錢，均求刑一年。

羈押中蔡閔如與雷智翔另涉與他人盜刷信用卡出金，蔡閔如、牟得真、何居易涉違反商業會計法，北檢分案續行追查，四人今天移審法院，檢方建請續行羈押。

起訴指出，蔡閔如涉從二○二五年七月起和不詳詐團合作，從事提領、收受詐騙贓款、回流款項等工作，旺宏會計牟得真引薦金華苑負責人詹軒文及旺宏負責人莊金鵬、釧瓏兼仜川公司負責人何居易認識蔡，並將公司開立的銀行帳戶用來洗錢。

檢方查出，蔡閔如負責聯繫詐團機房，掌握贓款匯入時點，預先取得前一層金流人頭帳戶申辦人、詐欺被害人證件，指示員工製作「假合約」躲避調查；林思吟、陳韋翰、陳佳錡、鍾勝全、黎治宏等五人則擔任公司人頭負責人，將公司帳戶提供給洗錢集團。

去年四至八月間，詐團以假投資、假檢警手法詐騙得手五二八七萬二四八四元，蔡閔如指示黃嘉琪等人將贓款層層轉入洗錢帳戶，也指示將詐欺款項轉存到指定公司、個人帳戶，或車手臨櫃轉匯、提領贓款給詐團。