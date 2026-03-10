快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

光復鄉長起訴 花檢：會持續向上偵辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

馬太鞍溪洪災檢方起訴光復鄉長林清水等人並求處重刑，縣府昨表示尊重司法，但指當時撤離數瞬間暴增疏散難度高，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，無助於防災改革。藍營民代則質疑為何只起訴鄉公所人員，中央難道沒有疏失？

花蓮地檢署表示，其他有關民眾告訴、告發花蓮縣政府及其他中央機關等相關人員，在災害防救過程中是否涉及刑事責任部分，檢方會秉持公正立場持續偵辦，以釐清事實真相。檢方強調，該案將持續向上查，不會到鄉公所就畫下句點，不排除約談縣長徐榛蔚等人。

罹難者家屬林小姐表示，馬太鞍溪堰塞湖事件不是起訴三個人，就能扛起十九罹難者加五條失蹤人命，家屬的痛迄今難平復，檢調應調查縣長、村長等各層責任，中央責任與角色也不能忽略，真相要查個水落石出，不要二度傷害罹難者家屬的心。

另一名不具名災民說，鄉長在一級警戒期間先去宜蘭玩，回到地方又顧著吃吃喝喝，洪水沖下來時，許多商家都還在營業，根本沒有被通知要撤離「這種人被關罪有應得。」

縣府表示，災害發生後，一切依災害防救法投入救災任務。

縣府表示，中央對於馬太鞍溪堰塞湖影響範圍與撤離人數評估前後反覆，災前短短兩天內規模急遽放大，撤離人數從二五九戶、約六九○人，暴增至一八○○戶、約八千人，匡列人數增加近十一倍，是台灣史無前例的撤離規模。

縣府認為，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，未基於事實與法制檢討，無助於制度精進與防災改革。

國民黨花蓮縣議員吳建志說，台灣災害防救體系從來不是一個鄉公所能單獨承擔，從中央到地方，應是一整套縝密的預警、通報與撤離機制。如果制度健全、指揮明確，「怎麼會讓十九名鄉親在洪水中喪命？」中央不該在悲劇發生後，把責任推給基層公務員，開脫自身職責。

民進黨花蓮縣議員胡仁順說，馬太鞍事件造成重大傷亡，政治責任、刑事責任都要釐清，縣府是否失職也要調查。

馬太鞍溪 徐榛蔚

延伸閱讀

堰塞湖警戒卻未撤離？花蓮光復鄉長林清水涉失職 100萬交保

大桃坪土資場案爭議…自救會求暫停營運 苗栗縣府：依法行政

花蓮總預算案府會陷僵局 縣府：重創縣民權益

花蓮縣總預算陷僵局！議會要求列馬太鞍經費 縣府不排除報內政部協商

相關新聞

2女從柬埔寨返台 下體藏海洛因球闖關被緝毒犬「嗅」出

黃姓、姚姓女子分別從柬埔寨搭機返台時，都在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關。黃女見緝毒犬近身神情緊張漏餡，姚女靠牆受檢神急自若，但緝毒犬嗅聞牆面後「坐下」，行跡敗露。警方偵查後，依違反毒品危害防制條例將兩人移送法辦。

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

65歲李姓男子3月9日從基隆搭計程車到總統府，涉嫌在管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦，台北地檢署檢察官訊問後，認定犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

花蓮洪災 光復鄉長遭訴 求刑10年

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年九月洪災釀十九死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，昨依刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑十年。鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬涉犯同罪求刑九年。

光復鄉長起訴 花檢：會持續向上偵辦

馬太鞍溪洪災檢方起訴光復鄉長林清水等人並求處重刑，縣府昨表示尊重司法，但指當時撤離數瞬間暴增疏散難度高，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，無助於防災改革。藍營民代則質疑為何只起訴鄉公所人員，中央難道沒有疏失？

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

知名麻辣火鍋店滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層轉匯洗錢，掩飾非法贓款，台北地檢署昨依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴十八人，對蔡具體求刑十年，其餘人求刑一至四年不等徒刑。

闖總統府亮刀嗆殺共產黨檢方聲押 法官駁回

65歲李姓男子今凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，憲兵奪刀將他壓制，交由警方帶回調查，依恐嚇公眾危安罪移送台北地檢署複訊，檢察官訊後聲請羈押，台北地院審查，晚間駁回聲請，諭知李請回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。