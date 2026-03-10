聽新聞
冷眼集／毒駕「隨機殺人」 執法後知後覺

聯合報／ 本報記者石秀華

高雄市上周末晚間傳出毒駕撞人致死案，李姓女子外出買消夜不幸遭逢意外，三名年幼小孩從此沒了母親，家屬哀痛請求市長陳其邁正視，警方隨即連續三天祭出專案執法；毒駕如同「隨機殺人」，執法不應後知後覺，才能讓人民免於不幸。

警政署去年底實施唾液快篩執法，全台三個多月內查獲多達三二三○人涉及毒駕，但隱於檯面下的黑數不得而知。本月初宜蘭才因毒駕，八輛車撞成一團，釀一死三傷；近日高雄小港區毒駕案則連撞二機車，奪走一人性命，毒駕猶如不定時炸彈，隨時可能炸毀無辜民眾的家庭。

遭撞身亡的李姓婦人育有三名年幼子女，最小才讀幼兒園，家屬無助上網求行車記錄畫面釐清經過，並哀痛要求市長陳其邁正視，盼肇事者能判死刑。

陳其邁在臉書強調「毒駕不能容忍」，撂重話要警方還家屬公道，市警局隨即規畫三天「專案取締」勤務，雖是亡羊補牢，仍不免讓外界感到「後知後覺」。

毒駕行為危害社會至鉅，後端也可能牽涉到毒品違法交易，杜絕毒駕必須超前部署，甚至配合修法祭以重懲，以示警戒，而非事發後，警方才規畫專案取締，慢了好幾拍的行動，只會流於「應付長官」的負面形象，更挽回不了遭毒駕摧毀殆盡的家庭。

毒駕不僅會造成無辜民眾的家庭破碎，更讓被害人及家屬的傷痛終生難以抹滅，政府和警方務必拿出積極作為，才能確切保障人民生命財產安全。

