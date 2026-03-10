聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕害命 出門買消夜 3寶媽斷魂

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻張議晨／高雄報導

高雄楊姓男子涉嫌<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>，七日深夜追撞兩輛機車，造成李姓女子死亡，另一對母女受傷。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，七日深夜追撞兩輛機車，造成李姓女子死亡，另一對母女受傷。記者石秀華／翻攝

楊姓男子七日晚間駕車在高雄中安路追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治，陳姓女子與九歲女兒輕微挫傷；警方在他車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，市長深夜在臉書回應「毒駕不能容忍」，市警局昨晚起連三天規畫專案取締。

國民黨立委柯志恩指毒駕危害絕不亞於酒駕，在神智恍惚下操作方向盤等同在馬路上「隨機殺人」，為守護大眾安全，她提案修正刑法第一八五條之三，希望本會期三讀通過，籲朝野疑聚共識，修法加重毒駕者刑責，勿再輕判、縱容，讓悲劇一再發生。

楊男涉嫌毒駕，在小港中安路撞死外出買消夜的四十三歲李姓女子，遺下三名未成年子女，最小仍讀幼兒園，李女丈夫痛陳，「她只是出去買消夜就再也回不來」；李家譴責肇事者，籲毒駕者判重刑，並請求市長陳其邁正視。

檢方訊問後，認定楊男涉犯刑法一八五條之三「不能安全駕駛動力交通工具」及過失致死、過失傷害等罪嫌，犯行嚴重，向法院聲押獲准。陳其邁八日深夜在臉書向家屬表達最深的哀悼，指毒駕造成不幸他感到非常痛心，「毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，社會絕對不能容忍」。他已要求警方配合偵辦，務必還家屬公道。

有網友指，事發時一聲巨響撞擊力極大，這條路上違停占用機車道情形嚴重，住附近網友也回應，桂林街每天都能看到一堆違停，巡邏警察卻視而不見。即便報警也沒看到警察取締，希望警方正視，不要出事才「裝」幾天，都是用人命換來的短期寧靜！

未成年 喪屍煙彈 毒駕

延伸閱讀

聯合報黑白集／毒駕之害更甚酒駕

毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治

台中毒蟲輾死人 判12年5月

查獲毒駕多易科罰金 警憂難阻止憾事

相關新聞

2女從柬埔寨返台 下體藏海洛因球闖關被緝毒犬「嗅」出

黃姓、姚姓女子分別從柬埔寨搭機返台時，都在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關。黃女見緝毒犬近身神情緊張漏餡，姚女靠牆受檢神急自若，但緝毒犬嗅聞牆面後「坐下」，行跡敗露。警方偵查後，依違反毒品危害防制條例將兩人移送法辦。

萬華殺人案疑爭風吃醋引發 死者前女友乾哥羈押禁見 上囚車畫面曝

台北市萬華區8日凌晨發生殺人案，男子曾明承陪同李姓乾妹與張姓前男友談復合，過程中因爆口角，曾男涉持水果刀刺死張男，台北地檢署拘提曾男等4人到案，但在場人均說不清楚死者為何被刺，檢方認為曾男有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，李女被依毒品等罪5萬交保。

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

65歲李姓男子3月9日從基隆搭計程車到總統府，涉嫌在管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦，台北地檢署檢察官訊問後，認定犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

知名麻辣火鍋店滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層轉匯洗錢，掩飾非法贓款，台北地檢署昨依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴十八人，對蔡具體求刑十年，其餘人求刑一至四年不等徒刑。

毒駕害命 出門買消夜 3寶媽斷魂

楊姓男子七日晚間駕車在高雄中安路追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治，陳姓女子與九歲女兒輕微挫傷；警方在他車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，市長深夜在臉書回應「毒駕不能容忍」，市警局昨晚起連三天規畫專案取締。

冷眼集／毒駕「隨機殺人」 執法後知後覺

高雄市上周末晚間傳出毒駕撞人致死案，李姓女子外出買消夜不幸遭逢意外，三名年幼小孩從此沒了母親，家屬哀痛請求市長陳其邁正視，警方隨即連續三天祭出專案執法；毒駕如同「隨機殺人」，執法不應後知後覺，才能讓人民免於不幸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。