毒駕害命 出門買消夜 3寶媽斷魂

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，七日深夜追撞兩輛機車，造成李姓女子死亡，另一對母女受傷。記者石秀華／翻攝

楊姓男子七日晚間駕車在高雄中安路追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治，陳姓女子與九歲女兒輕微挫傷；警方在他車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，市長深夜在臉書回應「毒駕不能容忍」，市警局昨晚起連三天規畫專案取締。

國民黨立委柯志恩指毒駕危害絕不亞於酒駕，在神智恍惚下操作方向盤等同在馬路上「隨機殺人」，為守護大眾安全，她提案修正刑法第一八五條之三，希望本會期三讀通過，籲朝野疑聚共識，修法加重毒駕者刑責，勿再輕判、縱容，讓悲劇一再發生。

楊男涉嫌毒駕，在小港中安路撞死外出買消夜的四十三歲李姓女子，遺下三名未成年子女，最小仍讀幼兒園，李女丈夫痛陳，「她只是出去買消夜就再也回不來」；李家譴責肇事者，籲毒駕者判重刑，並請求市長陳其邁正視。

檢方訊問後，認定楊男涉犯刑法一八五條之三「不能安全駕駛動力交通工具」及過失致死、過失傷害等罪嫌，犯行嚴重，向法院聲押獲准。陳其邁八日深夜在臉書向家屬表達最深的哀悼，指毒駕造成不幸他感到非常痛心，「毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，社會絕對不能容忍」。他已要求警方配合偵辦，務必還家屬公道。

有網友指，事發時一聲巨響撞擊力極大，這條路上違停占用機車道情形嚴重，住附近網友也回應，桂林街每天都能看到一堆違停，巡邏警察卻視而不見。即便報警也沒看到警察取締，希望警方正視，不要出事才「裝」幾天，都是用人命換來的短期寧靜！