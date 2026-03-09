快訊

經典賽Live／5局打完南韓5：1澳洲 若比分維持澳洲晉級

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

2女從柬埔寨返台 下體藏海洛因球闖關被緝毒犬「嗅」出

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

黃姓、姚姓女子分別從柬埔寨搭機返台時，都在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關。黃女見緝毒犬近身神情緊張漏餡，姚女靠牆受檢神急自若，但緝毒犬嗅聞牆面後「坐下」，行跡敗露。警方偵查後，依違反毒品危害防制條例將兩人移送法辦。

保三總隊第一大隊今天表示，日前接獲情資，有運毒集團招募民眾，試圖以「人體夾帶」方式帶毒品入境，報請檢察官指揮後，會同桃園市警局、航空警察局和海巡署偵防分署台北查緝隊等單位，組成專案小組追查。

專案小組經過3個月偵查，並運用大數據分析毒品資料庫，從入境資料中鎖定33歲黃女、43歲姚女可能涉案。日前得知黃女將從柬埔寨搭機回台，前往機場蒐證。

專案小組人員看到黃女下機後，行走正常，神態自然，未有異狀，一度以為研判錯誤，但黃女看到員警帶領緝毒犬出現時，神情變得緊張。緝毒犬靠近黃女嗅聞後立即「坐下」，警示聞到毒品氣味。黃女知道瞞不了了，坦承在私處及肛門共夾藏6顆海洛因球，總重204公克。

事隔一天，姚姓女子也從柬埔寨搭機返台，專案小組帶領另一隻緝毒犬前往機場查緝。姚女下機後也神情自然，跟其他旅客無異，遇警員及緝毒犬也沒有異狀。姚女先靠牆受檢，緝毒犬無異常反應，但當她在轉身，緝毒犬從背後嗅聞就坐下，姚女也坦承運毒，從私處於肛門取出4顆海洛因球，總重180公克。

據了解，黃女和姚女都在柬埔寨詐騙園區「工作」時認識，兩人都為貪圖報酬協助運毒。保三總隊結合科技偵查及緝毒警犬雙重防線，成功查獲，阻止毒品流入市面，除將兩人移送法辦，並將溯源追查幕後主嫌及販毒網路。

保三總隊表示，運輸第一級毒品最重可處死刑或無期徒刑，呼籲國人切勿因利誘鋌而走險。保三總隊將持續落實政府「毒品零容忍」政策，持續精進犯罪偵查及警犬訓練，並嚴格執法，防制毒品危害，確保社會安定。

黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放10顆毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放10顆毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

毒品 柬埔寨 科技偵查

延伸閱讀

警犬立功 2女私密處藏384克毒品入境遭逮

台男身上綁2隻波斯貓闖關搭機 金門航警攔查送辦

赴醫院向戒毒者兜售海洛因 彰化男遭判11年

未達洗防法要件！女子供詐團3帳戶僅2戶使用 難認定洗錢

相關新聞

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

65歲李姓男子3月9日從基隆搭計程車到總統府，涉嫌在管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦，台北地檢署檢察官訊問後，認定犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

2女從柬埔寨返台 下體藏海洛因球闖關被緝毒犬「嗅」出

黃姓、姚姓女子分別從柬埔寨搭機返台時，都在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關。黃女見緝毒犬近身神情緊張漏餡，姚女靠牆受檢神急自若，但緝毒犬嗅聞牆面後「坐下」，行跡敗露。警方偵查後，依違反毒品危害防制條例將兩人移送法辦。

萬華殺人案疑吃醋釀禍 檢方聲押禁見死者前女友乾哥

台北市萬華區8日凌晨發生殺人案。曾姓男子陪同李姓乾妹與張姓前男友談復合，過程中雙方發生衝突，張男疑被曾男拿水果刀刺死，警方陸續拘提現場4人到案，相關人都說不清楚張男為何被刺，台北地檢署認為被告之間到案前已套好招，依殺人重罪且有串滅證之虞，向法院聲押禁見曾男，調查何人行凶。

衝總統府前廣場亮刀嗆殺中國共產黨 自稱神明派來使者恐嚇公眾送辦

65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，憲兵奪刀將其壓制交由警方帶回調查。今下午男子遭依恐嚇公眾危安罪移送台北地檢署複訊，對於為何自稱「神明派來的使者」作案，男子則不發一語。

三寶媽因毒駕慘死 柯志恩氣憤喊「毒駕即隨機殺人」應修法嚴懲

高雄發生三寶媽遭毒駕撞死悲劇，市長陳其邁昨深夜發文譴責，支持檢討毒駕者的相關刑責與制度。立委柯志恩今早也表示，毒駕即「隨機殺人」，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責，於本會期完成三讀。

花蓮馬太鞍洪災追責 光復鄉長未落實撤離還跑去餐敘、植牙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署偵查認定光復鄉長林清水、秘書張源寶與民政課長王詠濬未依警戒範圍落實撤離與管制，紅色警戒發布後仍未全面疏散居民，導致重大傷亡；甚至林清水不但在災前餐敘、擅離職守植牙，置鄉內7個村落居民生命安全於不顧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。