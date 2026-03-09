2女從柬埔寨返台 下體藏海洛因球闖關被緝毒犬「嗅」出

黃姓、姚姓女子分別從柬埔寨搭機返台時，都在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關。黃女見緝毒犬近身神情緊張漏餡，姚女靠牆受檢神急自若，但緝毒犬嗅聞牆面後「坐下」，行跡敗露。警方偵查後，依違反毒品危害防制條例將兩人移送法辦。

保三總隊第一大隊今天表示，日前接獲情資，有運毒集團招募民眾，試圖以「人體夾帶」方式帶毒品入境，報請檢察官指揮後，會同桃園市警局、航空警察局和海巡署偵防分署台北查緝隊等單位，組成專案小組追查。

專案小組經過3個月偵查，並運用大數據分析毒品資料庫，從入境資料中鎖定33歲黃女、43歲姚女可能涉案。日前得知黃女將從柬埔寨搭機回台，前往機場蒐證。

專案小組人員看到黃女下機後，行走正常，神態自然，未有異狀，一度以為研判錯誤，但黃女看到員警帶領緝毒犬出現時，神情變得緊張。緝毒犬靠近黃女嗅聞後立即「坐下」，警示聞到毒品氣味。黃女知道瞞不了了，坦承在私處及肛門共夾藏6顆海洛因球，總重204公克。

事隔一天，姚姓女子也從柬埔寨搭機返台，專案小組帶領另一隻緝毒犬前往機場查緝。姚女下機後也神情自然，跟其他旅客無異，遇警員及緝毒犬也沒有異狀。姚女先靠牆受檢，緝毒犬無異常反應，但當她在轉身，緝毒犬從背後嗅聞就坐下，姚女也坦承運毒，從私處於肛門取出4顆海洛因球，總重180公克。

據了解，黃女和姚女都在柬埔寨詐騙園區「工作」時認識，兩人都為貪圖報酬協助運毒。保三總隊結合科技偵查及緝毒警犬雙重防線，成功查獲，阻止毒品流入市面，除將兩人移送法辦，並將溯源追查幕後主嫌及販毒網路。

保三總隊表示，運輸第一級毒品最重可處死刑或無期徒刑，呼籲國人切勿因利誘鋌而走險。保三總隊將持續落實政府「毒品零容忍」政策，持續精進犯罪偵查及警犬訓練，並嚴格執法，防制毒品危害，確保社會安定。

黃姓、姚姓女子從柬埔寨搭機返台時，在私密處涉嫌藏放10顆毒品海洛因球闖關，並在緝毒犬嗅聞後行跡敗露，被依違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

