萬華殺人案疑吃醋釀禍 檢方聲押禁見死者前女友乾哥

台北市萬華區8日凌晨發生殺人案。曾姓男子陪同李姓乾妹與張姓前男友談復合，過程中雙方發生衝突，張男疑被曾男拿水果刀刺死，警方陸續拘提現場4人到案，相關人都說不清楚張男為何被刺，台北地檢署認為被告之間到案前已套好招，依殺人重罪且有串滅證之虞，向法院聲押禁見曾男，調查何人行凶。

據調查，49歲張姓男子昨凌晨由49歲江姓男子開車，前往台北市萬華青年路找前女友李女，曾男及江姓女友也在場，5人互相都認識，雙方在李女住處外談感情復合一事，過程中疑爆發口角拉扯，張男左肩被人持水果刀刺傷。

案發後，曾男與李女、江女搭計程車離開，江男則自行開車離去，警方接獲民眾報案趕抵現場，見張男倒臥於地，送醫急救不治，辦案人員從李女住處查扣水果刀，調閱監視器鎖定曾男等4人涉案。李女稱與張男分手，但張男欲復合，雙方談判時爆拉扯；曾男則說是張男持刀攻擊。

據調查，李女稱曾男是其「乾哥」，張男不滿兩人過從甚密，所以借題發揮，警方認定曾男行凶，但懷疑4人均涉有重嫌，依殺人罪移送，另從李女身上搜出安非他命4包、海洛因1包及依托咪酯類「喪屍煙彈」1顆、煙油2瓶，一併依毒品罪送辦。