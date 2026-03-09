快訊

經典賽Live／6局上金倒永適時安打再添1分 南韓6：1澳洲

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

萬華殺人案疑吃醋釀禍 檢方聲押禁見死者前女友乾哥

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

台北市萬華區8日凌晨發生殺人案。曾姓男子陪同李姓乾妹與張姓前男友談復合，過程中雙方發生衝突，張男疑被曾男拿水果刀刺死，警方陸續拘提現場4人到案，相關人都說不清楚張男為何被刺，台北地檢署認為被告之間到案前已套好招，依殺人重罪且有串滅證之虞，向法院聲押禁見曾男，調查何人行凶。

據調查，49歲張姓男子昨凌晨由49歲江姓男子開車，前往台北市萬華青年路找前女友李女，曾男及江姓女友也在場，5人互相都認識，雙方在李女住處外談感情復合一事，過程中疑爆發口角拉扯，張男左肩被人持水果刀刺傷。

案發後，曾男與李女、江女搭計程車離開，江男則自行開車離去，警方接獲民眾報案趕抵現場，見張男倒臥於地，送醫急救不治，辦案人員從李女住處查扣水果刀，調閱監視器鎖定曾男等4人涉案。李女稱與張男分手，但張男欲復合，雙方談判時爆拉扯；曾男則說是張男持刀攻擊。

據調查，李女稱曾男是其「乾哥」，張男不滿兩人過從甚密，所以借題發揮，警方認定曾男行凶，但懷疑4人均涉有重嫌，依殺人罪移送，另從李女身上搜出安非他命4包、海洛因1包及依托咪酯類「喪屍煙彈」1顆、煙油2瓶，一併依毒品罪送辦。

張姓男子昨赴萬華區青年路找李姓前女友談復合，詎料過程中遭人持水果刀刺死，警方拘提曾姓男子到案，檢方訊後聲押。記者李奕昕／翻攝
張姓男子昨赴萬華區青年路找李姓前女友談復合，詎料過程中遭人持水果刀刺死，警方拘提曾姓男子到案，檢方訊後聲押。記者李奕昕／翻攝

殺人 喪屍煙彈 安非他命

延伸閱讀

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

衝總統府前廣場亮刀嗆殺中國共產黨 自稱神明派來使者恐嚇公眾送辦

因生意問題爭執 香港元朗餐廳老闆襲妻後縱火墜樓昏迷

中校科長下班逛全聯 藉挑貨「低角度」偷拍正妹裙底GG了

相關新聞

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

65歲李姓男子3月9日從基隆搭計程車到總統府，涉嫌在管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦，台北地檢署檢察官訊問後，認定犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

2女從柬埔寨返台 下體藏海洛因球闖關被緝毒犬「嗅」出

黃姓、姚姓女子分別從柬埔寨搭機返台時，都在私密處涉嫌藏放毒品海洛因球闖關。黃女見緝毒犬近身神情緊張漏餡，姚女靠牆受檢神急自若，但緝毒犬嗅聞牆面後「坐下」，行跡敗露。警方偵查後，依違反毒品危害防制條例將兩人移送法辦。

萬華殺人案疑吃醋釀禍 檢方聲押禁見死者前女友乾哥

台北市萬華區8日凌晨發生殺人案。曾姓男子陪同李姓乾妹與張姓前男友談復合，過程中雙方發生衝突，張男疑被曾男拿水果刀刺死，警方陸續拘提現場4人到案，相關人都說不清楚張男為何被刺，台北地檢署認為被告之間到案前已套好招，依殺人重罪且有串滅證之虞，向法院聲押禁見曾男，調查何人行凶。

衝總統府前廣場亮刀嗆殺中國共產黨 自稱神明派來使者恐嚇公眾送辦

65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，憲兵奪刀將其壓制交由警方帶回調查。今下午男子遭依恐嚇公眾危安罪移送台北地檢署複訊，對於為何自稱「神明派來的使者」作案，男子則不發一語。

三寶媽因毒駕慘死 柯志恩氣憤喊「毒駕即隨機殺人」應修法嚴懲

高雄發生三寶媽遭毒駕撞死悲劇，市長陳其邁昨深夜發文譴責，支持檢討毒駕者的相關刑責與制度。立委柯志恩今早也表示，毒駕即「隨機殺人」，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責，於本會期完成三讀。

花蓮馬太鞍洪災追責 光復鄉長未落實撤離還跑去餐敘、植牙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署偵查認定光復鄉長林清水、秘書張源寶與民政課長王詠濬未依警戒範圍落實撤離與管制，紅色警戒發布後仍未全面疏散居民，導致重大傷亡；甚至林清水不但在災前餐敘、擅離職守植牙，置鄉內7個村落居民生命安全於不顧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。