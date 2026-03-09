快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

65歲李姓男子3月9日從基隆搭計程車總統府，涉嫌在管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦，台北地檢署檢察官訊問後，認定犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

台北地檢署接獲中正第一分局通報此案，指揮「防範危害公眾攻擊應變小組」成員李明哲檢察官指揮偵辦，檢察官今下午訊問李男，認為其涉犯刑法恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪，犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

全案源於，李男3月9日凌晨從基隆搭計程車前往總統府，2時50分許涉持水果刀闖入總統府前管制區，現場第一時間依標準作業程序迅速應處，壓制李男，無人受傷，府區安全無虞，全案依恐嚇公眾危安罪嫌移送法辦。

警方追查，李男先前並無陳情紀錄，他自稱「神明派來的使者」，言詞偏激嗆聲「要殺中國共產黨」，旋即被奪刀壓制，此案計程車司機表示李男在車上無異常言行。李男在中正一分局偵查隊戒護下抵達北檢，媒體記者問他為何自稱神明的使者？總統府有共產黨嗎？李男均不發一語。

65歲李姓男子涉嫌在總統府管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦。記者蕭雅娟／攝影
65歲李姓男子涉嫌在總統府管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦。記者蕭雅娟／攝影

計程車 計程車司機 檢察官 總統府

延伸閱讀

男子持刀闖總統府叫囂 總統府：警衛即刻壓制、無人受傷

影／凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」 65歲男遭軍警壓制送辦

被詐50萬元婦憂家庭革命拒警詢 彰檢建議法官不應輕縱輕判詐騙

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

相關新聞

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

65歲李姓男子3月9日從基隆搭計程車到總統府，涉嫌在管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦，台北地檢署檢察官訊問後，認定犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

衝總統府前廣場亮刀嗆殺中國共產黨 自稱神明派來使者恐嚇公眾送辦

65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，憲兵奪刀將其壓制交由警方帶回調查。今下午男子遭依恐嚇公眾危安罪移送台北地檢署複訊，對於為何自稱「神明派來的使者」作案，男子則不發一語。

三寶媽因毒駕慘死 柯志恩氣憤喊「毒駕即隨機殺人」應修法嚴懲

高雄發生三寶媽遭毒駕撞死悲劇，市長陳其邁昨深夜發文譴責，支持檢討毒駕者的相關刑責與制度。立委柯志恩今早也表示，毒駕即「隨機殺人」，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責，於本會期完成三讀。

花蓮馬太鞍洪災追責 光復鄉長未落實撤離還跑去餐敘、植牙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署偵查認定光復鄉長林清水、秘書張源寶與民政課長王詠濬未依警戒範圍落實撤離與管制，紅色警戒發布後仍未全面疏散居民，導致重大傷亡；甚至林清水不但在災前餐敘、擅離職守植牙，置鄉內7個村落居民生命安全於不顧。

男子持刀闖總統府叫囂 總統府：警衛即刻壓制、無人受傷

針對65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭軍警壓制送辦。總統府指出，警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處、壓制該名男子，現場並無人員受傷，府區安全無虞；後續將由警察機關依法處理，未來也將持續強化維安與巡查作業，確保相關安全。

花蓮光復洪災追責擴大 檢方向上追查：不會到鄉公所就畫句點

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，經花蓮地檢署偵辦後，光復鄉長林清水遭求刑10年，鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬則求處9年。地檢署表示，偵辦不會到此為止，只要與本案相關權責機關都持續偵辦中，也不排除約談縣長徐榛蔚等相關人員，給大眾交代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。