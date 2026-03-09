警犬立功 2女私密處藏384克毒品入境遭逮

黃姓及姚姓女子涉嫌在私密處夾藏毒品海洛因球，從柬埔寨搭機返台入境闖關，2人分別遭警方鎖定後，待入境時帶領緝毒犬前往查緝，共查獲10顆海洛因球，總重384公克。

保三總隊第一大隊基隆偵查分隊今天表示，專案小組經3個月偵查，確認33歲黃女將從柬埔寨搭機返台，警方立即前往桃園國際機場部署，去年12月3日黃女下機時神情自若，專案小組一度以為研判錯誤。

當警方帶領緝毒犬出現時，黃女神情轉為緊張，緝毒犬靠近嗅聞立即「坐下」警示聞到毒品，黃女見狀只好坦承運毒，警方陪同黃女前往廁所將夾藏於私密處的6顆海洛因球排出，查獲第1級毒品海洛因204公克。

基隆偵查分隊指出，43歲姚姓女子隔天同樣從柬埔寨搭機返台，警方立即帶領另隻緝毒犬前往桃園國際機場查緝，姚女靠牆受檢時，一開始還覺得緝毒犬很新奇，但在緝毒犬正式檢查時，姚女因緊張轉身，緝毒犬立即撲向相對位置的牆面，再循氣味轉向嗅聞，姚女才坦承運毒，取出夾藏於私密處的4顆海洛因球，再查獲毒品海洛因180公克。

警方調查發現，運毒集團手法惡劣，吸收生計困難、急於還債的民眾，以高額報酬誘使從事高風險人體運毒，黃女及姚女每次運毒可獲取新台幣4萬元至5萬元報酬，警方將持續溯源追查幕後主嫌，徹底瓦解運毒集團。