衝總統府前廣場亮刀嗆殺中國共產黨 自稱神明派來使者恐嚇公眾送辦

65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，憲兵奪刀將其壓制交由警方帶回調查。今下午男子遭依恐嚇公眾危安罪移送台北地檢署複訊，對於為何自稱「神明派來的使者」作案，男子則不發一語。

男子在中正一分局偵查隊戒護下抵達北檢，媒體記者問他為何自稱神明的使者？總統府有共產黨嗎？男子均不發一語。

全案源於，男子3月9日凌晨從基隆搭計程車前往總統府，2時50分許涉持水果刀闖入總統府前廣場，現場第一時間依標準作業程序迅速應處，壓制男子，無人受傷，府區安全無虞，全案依恐嚇公眾危安罪嫌移送法辦。

警方追查，男子先前並無陳情紀錄，他自稱「神明派來的使者」，言詞偏激嗆聲「要殺中國共產黨」，旋即被奪刀壓制，此案計程車司機表示男子在車上無異常言行。